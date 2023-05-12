Новая модель Honda для Европы находится в классе C-SUV, то есть это Civic среди кроссоверов. В модельной гамме японского производителя он расположен между HR-V и CR-V. Кроссоверов никогда не будет многовато, не правда ли?

Новый кроссовер Honda ZR-V будет представлен в Европе исключительно как гибрид. Он использует 2,0-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель, развивающий 181 лошадиную силу и 315 Ньютон-метров крутящего момента.

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Технические характеристики известны не все, но Honda обещает "мощное ускорение, сравнимое с 3,0-литровым двигателем V6" благодаря работе ДВС в сочетании с парой электродвигателей для гибридной установки, заимствованной у Civic e:HEV. Мощность передается на передние колеса через бесступенчатую трансмиссию (CVT).

А вот размеры известны: ZR-V имеет длину 4570 миллиметров, 1840 мм в ширину, что делает его более близким по размеру к нынешнему CR-V. Со сложенными задними сиденьями в багажнике поместится 1291 литр.

Новый ZR-V должен поступить в продажу в Европе этой осенью и конкурировать с Nissan Qashqai и другими компактными кроссоверами. Автомобиль также должен появиться и в Украине.