Нова модель Honda для Європи знаходиться в класі C-SUV, тобто це Civic серед кросоверів. В модельній гамі японського виробника він розміщений між HR-V і CR-V. Кросоверів ніколи не буде забагато, чи не так?

Новий кросовер Honda ZR-V буде представлений в Європі виключно як гібрид. Він використовує 2,0-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун, який розвиває 181 кінську силу та 315 Ньютон-метрів крутного моменту.

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Технічні характеристики відомі не всі, але Honda обіцяє “потужне прискорення, яке можна порівняти з 3,0-літровим двигуном V6” завдяки роботі ДВС у поєднанні з парою електродвигунів для гібридної установки, запозиченої у Civic e:HEV. Потужність передається на передні колеса через безступінчасту трансмісію (CVT).

А от розміри відомі: ZR-V має довжину 4570 міліметрів, 1840 мм завширшки, що робить його ближчим за розміром до нинішнього CR-V. Зі складеними задніми сидіннями в багажнику поміститься 1291 літр.

Новий ZR-V має надійти в продаж у Європі цієї осені та конкурувати з Nissan Qashqai та іншими масовими компактними кросоверами. Авто також має з’явитись і в Україні.