Оно дополнит линейку электромобилей, начатую хэтчбеком Honda E.

Концепт Honda Sports EV был представлен на автосалоне в Токио четыре года назад. Его конвейерные перспективы тогда были туманными, однако с успехом хэтчбека Honda E, японский производитель решился и на выпуск купе. Японское издание Carsensor, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что электрокар встанет на конвейер в 2022 году.

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Спортивное купе будет базироваться на той же платформе, что и хэтчбек Honda E. Это означает, что спорткар будет иметь задний привод, батарею емкостью 35,5 кВт-ч и электромотор с двумя уровнями производительности – на 136 и 154 л.с. В случае хэтчбека аккумулятор обеспечивает запас хода в 220 километров по циклу WLTP.

На презентации в Токио концепт Sports EV демонстрировал “функции искусственного интеллекта” и комплекс Honda Automated Network Assistant, который умел распознавать эмоции хозяина и запоминать его привычки. Гладкий кузов электрокара имел скрытые дверные ручки и камеры заднего вида вместо зеркал. Интерьер концепта не был раскрыт, однако на подиуме журналистам удалось заглянуть внутрь и заметить огромный сенсорный экран в центре, а также посадочную формулу 2+2.

Японское издание сообщает, что серийный Honda Sports EV заменит собой спортивное купе S660, производство которого завершится весной следующего года. Это согласуется с информацией о том, что Honda планирует прекратить продажу бензиновых и дизельных автомобилей в Европе уже со следующего года, заменив их гибридами и электрокарами.

Фото: концепт Honda Sports EV 2017 року / Honda