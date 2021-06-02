Він доповнить лінійку електромобілів, започатковану хетчбеком Honda E.

Концепт Honda Sports EV був представлений на Автосалоні в Токіо чотири роки тому. Його конвеєрні перспективи тоді були туманними, однак з успіхом хетчбека Honda E, японський виробник зважився і на випуск купе. Японське видання Carsensor, з посиланням на власні джерела, повідомляє, що електрокар встане на конвеєр у 2022 році.

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Спортивне купе базуватиметься на тій же платформі, що й хетчбек Honda E. Це означає, що спорткар матиме задній привід, батарею ємністю 35,5 кВт-год та електромотор з двома рівнями продуктивності – на 136 та 154 к.с. У випадку хетчбека акумулятор забезпечує запас ходу у 220 кілометрів за циклом WLTP.

На презентації в Токіо концепт Sports EV демонстрував “функції штучного інтелекту” і комплекс Honda Automated Network Assistant, який вмів розпізнавати емоції господаря і запам'ятовувати його звички. Гладенький кузов електрокара мав приховані дверні ручки і камери заднього виду замість дзеркал. Інтер’єр концепту не був розкритий, однак на подіумі журналістам вдалось зазирнути всередину та помітити величезний сенсорний екран у центрі, а також посадкову формулу 2+2.

Японське видання повідомляє, що серійний Honda Sports EV замінить собою спортивне купе S660, виробництво якого завершиться навесні наступного року. Це узгоджується з інформацією про те, що Honda планує припинити продаж бензинових і дизельних автомобілів у Європі вже з наступного року, замінивши їх гібридами та електрокарами.

Фото: концепт Honda Sports EV 2017 року / Honda