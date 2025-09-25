Honda Prelude уже получила виртуальный тюнинг: фото

Honda Prelude наконец-то дебютировала официально. Шестое поколение культового купе теперь стало гибридным, поскольку использует ту же 200-сильную силовую установку, что устанавливается в Civic. Однако, главной особенностью модели является уникальное шасси и система имитации переключения передач под названием S+ Shift.

Вероятно, что будущие владельцы спортивного японского купе захотят персонализировать свое авто. Определенные решения для тюнинга уже появляются в продаже, однако один автомобильный дизайнер показал нечто гораздо большее.

Виртуальный художник Джон Сибал, который в социальных сетях известен как jonsibal, показал Prelude с чрезвычайно агрессивным аэродинамическим обвесом с переработанным передним бампером со сплиттером, иными порогами и дактейлом. Кроме того, он максимально занизил машину для стильного вида. Конечно, это только виртуальный проект, но вполне возможно, что когда-то его реализуют.