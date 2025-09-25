Honda Prelude вже отримала віртуальний тюнінг: фото

Honda Prelude нарешті дебютувала офіційно. Шосте покоління культового купе тепер стало гібридним, оскільки використовує ту саму 200-сильну силову установку, що встановлюється в Civic. Проте, головною особливістю моделі є унікальне шасі та система імітації перемикання передач під назвою S+ Shift.

Вірогідно, що майбутні власники спортивного японського купе захочуть персоналізувати своє авто. Певні рішення для тюнінгу вже з’являються в продажі, однак один автомобільний дизайнер показав дещо набагато більше.

Віртуальний художник Джон Сібал, який в соціальних мережах відомий як jonsibal, показав Prelude з надзвичайно агресивним аеродинамічним обвісом з переробленим переднім бампером зі спліттером, інакшими порогами та дактейлом. Крім того, він максимально занизив автівку для стильного вигляду. Звісно, це лише віртуальний проєкт, але цілком можливо, що колись його реалізують.