Презентовано нову Honda Prelude: яка ціна

Як зазначає Motor1, перші п'ять поколінь Prelude були фактично купе Accord, хоча й з деякими цікавими доповненнями. Шоста генерація моделі кардинально відрізняється від попередників, адже, фактично, тепер це гібридне купе на базі Civic.

Головною особливістю новинки є система, що імітує момент перемикання передач під назвою Honda S+ Shift. Оскільки 200-сильна двомоторна гібридна система на базі 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна позбавлена традиційної КПП, японський автовиробник створив спеціальний імітатор, аби водії отримували більше яскравих емоцій від процесу керування автомобілем.

Керувати системою можна за допомогою підрульових пелюсток. В салоні також є пара спортивних сидінь та 9,0-дюймовий сенсорний дисплей, який також зустрічається в Civic. Він має вбудований Google та бездротові Apple CarPlay та Android Auto. Повний набір функцій активної безпеки Honda також входить до стандартного оснащення. Крім того, модель отримала преміальну акустику Bose.

Попри те, що новий Prelude є купе, він має схему розташування сидінь “2+2”. Однак, вірогідно, заднім пасажирам буде дуже затісно, адже для їхніх ніг є лише 76 см простору. Водночас похила лінія даху майже унеможливлює комфортне розташування дорослих людей з середнім зростом.

Carscoops повідомляє, що в Японії Prelude доступний в одній комплектації за ціною ¥6 179 800 ($41 700). Стандартна версія має 19-дюймові легкосплавні диски та сині гальмівні супорти. Також існує більш ексклюзивна модель Honda ON Limited Edition з чорним оздобленням даху та корпусів дзеркал з відтінком Moonlit Pearl. Ця версія коштує ¥6 480 000 ($43 700). Автомобіль надійде у продаж наприкінці осені.