Яким може бути електричний пікап від Honda

Представлена ​​вперше на виставці CES 2024 та запланована до запуску у серійне виробництво у 2026 році, Honda 0 Series — це абсолютно нова лінійка електромобілів від японського автовиробника, метою якої є «повернення до початкової точки та переосмислення мобільності з нуля».

Це спроба Honda створити спеціалізовану платформу для електромобілів, подібну до BEV3 від GM або E-GMP від ​​Hyundai та Kia, але з акцентом на спортивність. Наразі було представлено дві концептуальні моделі – седан 0 та позашляховик 0, пише AutoEvolution.

Австралійське видання Chasing Cars залучило віртуального художника, більш відомого в соціальних мережах як Theottle, для створення пікапа на базі платформи Honda 0.

До речі, як і Tesla з Cybertruck, Honda серії 0 підтвердила наявність технології керування по дротах, що означає відсутність фізичного зв'язку керма з колесами. Це робить нові електромобілі легко адаптованими до конфігурацій з лівим або правим кермом. Адже японська компанія оголосила, що виробництво відбуватиметься в Америці, на новому центрі електромобілів на автозаводі в Мерісвіллі.

Тож компанія може створити додаткові типи кузова, окрім двох вже представлених публічно концептів, і австралійці дуже хочуть Ute, тобто пікап.

Це непогана ідея як для Америки, так і для Австралії, оскільки Honda продає лише середньорозмірний Ridgeline, і їм не завадила б додаткова модель для відпочинку, яка могла б конкурувати з майбутніми електрифікованими або повністю електричними моделями середньорозмірних або компактних вантажівок. Однак поки що у нас є лише неофіційний, гіпотетичний дизайнерський проєкт пікапа Honda 0 Series 'Ute' від майстра пікселів.

Стиль відображає нову філософію дизайну Honda серії 0, але також пам'ятає, що Ridgeline — це радше про стиль життя, ніж справжня робоча конячка, і це також відображає. Таким чином, гіпотетичний рендеринг пікапа адаптує позашляховик Honda серії 0 приблизно з такою ж передньою та задньою частинами, але збільшеним кліренсом та додатковим захистом і можливостями позашляховика — плюс, звичайно, кузов.