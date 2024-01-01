Тест-драйв Honda ZR-V: спорткар для економних

Насправді цей кросовер мало схожий на інші Honda. Та й конкурентів у нього обмаль. За габаритами він знаходиться між CR-V та HR-V. У довжину – як Mazda CX-5, але трохи нижчий. Дизайн теж особливий – спереду решітка радіатора нагадує Maserati, а фари – немов у Tesla Model X, силует схожий на… Mercedes-Menz GLC.

Але якщо поставити ZR-V поряд з іншими моделями Honda, то найбільша схожість – з Civic. До речі, виробник заявляє, що ZR-V має ДНК “Сівіка”, тобто спортивний характер та керовність. Що ж, перевіримо.

В чому різниця між гібридами

Ми вже звикли, що європейські версії Honda, які постачаюся в Україну, оснащені гібридними силовими установками. Хоча на інших ринках (зокрема, американському), ще зустрічаються і чисто бензинові версії. А з Китаю йдуть виключно “електрички”. У нас – європейська версія, зроблена в КНР. Так, глобалізація як є…

Залежно від моделі Honda конструкція гібридного силового агрегату під назвою e:HEV дещо відрізняється. Якщо під капотом старшої CR-V встановлено комплект з 2,0-літрового бензинового ДВЗ на 149 к.с., електричного моторів та двошвидкісної коробки передач, то в меншій ZR-V він дещо слабший (143 к.с.) та з одношвидкісною коробкою.

Більше подробиць про нову Honda ZR-V – за посиланням

Насправді в цих цифрах небагато суті, адже бензиновий мотор в обох системах e:HEV виступає в ролі генератора. Він підзаряджає тягову батарею або одразу подає напругу на електромотор, який крутить колеса. Тому крутний момент мотора – всього 146 Нм, а вже на колесах – 315 Нм. До речі, у більшої CR-V крутний момент на колесах вищий – 335 Нм.

Як їде ця система

Загалом, конструкція силового агрегату в Honda ZR-V аналогічна тій, що раніше встановлювалась в минуле покоління CR-V. Враховуючи, що це авто менше та легше, то динаміка у нього виявилась значно кращою, ніж у старшої “сімейної” моделі.

До сотні ZR-V розганяється за 7,8 секунди, максималка обмежена на 173 км/годину. Але й цей показник мало про що говорить – найкраще кросовер розганяється саме в міських умовах, адже привід на передні колеса забезпечується саме електромотором. Бензиновик підключається, але лише в режимах стабільного руху на трасі.

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Гібрид працює “за своєю програмою”. Деколи машина рушає абсолютно беззвучно, як електромобіль. Буває, що при натисканні кнопки “Старт” заводиться ДВЗ, та довго працює в режимі холостих. Насправді електроніка самостійно вирішує, які системи цієї миті використовуватиме, і водій на це ніяк не може впливати. Хіба що спостерігати на дисплеї заповненість батареї.

Примусового вмикання режиму електромобіля немає. Але якщо потрібно активно розігнатися, бензиновик завжди вмикається, до того ж імітує перемикання передач. Все, як на звичайному ДВЗ. Хоча колеса крутить, повторюсь, електромотор. Саме завдяки цьому ZR-V здається дуже динамічним автомобілем. Високий крутний момент доступний з перших обертів, тож спритно обігнати вантажівку, швидко перебудуватись в сусідній ряд, першою стартанути зі світлофора – легко та просто.

Кросовер чи хетч?

В салоні відчуваєш себе як у легковику - посадка досить низька. Натомість за бордюри та ями можна не переживати: кліренс у ZR-V – 180 мм.

Вибір передач, як і режимів руху, тут відбувається за допомогою кнопок на центральній консолі. А от підкермові пелюстки відповідають за зміну режимів рекуперації. Чесно кажучи, я так і не зрозумів, як і для чого вони потрібні. Панель приладів на ⅔ складається з електронного дисплея, на якому є маса інформації. Інша третина – механічний спідометр. Цікаво, що пасажир праворуч бачить покази спідометра, а дисплея – ні. Дивно, адже дружина, коли сидить збоку, звертає увагу саме на показники швидкості, тож краще б ця інформація була їй недоступна.

Центральний дисплей невеликий, має кілька кнопок та регулювання звуку. У мене він повсякчас працював в режимі CarPlay, тим більше, що він тут безпровідний. Зазвичай така функція дублюється ще й індукційною зарядкою для смартфона, але її в ZR-V нема. Натомість між пасажиром та водієм є невеличка поличка, на якій з кожної сторони – по роз’єму для смартфону. Тобто телефони є де підзарядити.

Огляду на 360 градусів в цій комплектації нема, а якість картинки з камери заднього огляду непогана. До речі, цікавий факт щодо оглядовості: бокові стійки тут дуже вузькі, тож пішохода не сховають. Але це в гарну погоду. В погану – щітка “двірника” не дістає до стійки сантиметрів п’ять, тож в сніг чи зливу вже треба зазирати за неї.

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Асистенти в дії

Як і в більшості сучасних японських кросоверів, систем безпеки тут достатньо. Найбільш набридлива в наших умовах – фіксування дозволеної швидкості та попереджання про її перевищення звуковим сигналом. Втім, на багатьох сучасних “японцях” це є, тож треба або звикнути, або щоразу вимикати. Набагато більш корисна та зручна функція - активний круїз-контроль, який тримає відстань до переднього авто та дозволяє розслабитись в тягнучці.

Йому допомагає система втримання в смузі - вона м’яко тримає авто в межах розмітки, самостійно повертає у плавних дугах, тож діє майже як автопілот. Хіба що коли потрібно об’їжджати ями, то вона наївно попереджає, що з’їхав зі смуги. Також корисна система попередження про раптову перешкоду - спрацьовує завчасно, щоб водій зміг зреагувати. Вселяє впевненості 11 подушок безпеки - наприклад, для пасажирів заднього ряду та між водієм і пасажиром.

Подробиці про комплектації Honda ZR-V – тут

До речі, про пасажирів - всі сидіння зручні, з м’якої тканини. Принаймні, в тестовій версії Elegance. В дорожчих буває і комбінована, і зі штучної шкіри. Позаду теж відформатовано під двох, хоча тунелю під ногами немає. Багажник у 380 літрів легко розширюється до 876, якщо спинки заднього ряду скласти. А от електричного приводу дверей багажника в цій версії нема, хоча дверка дуже легка і закривати її досить зручно. Як нема і запасного колеса (на його місці акумулятор), натомість під підлогою можна скласти якісь непотрібні речі.

Приємно, що навіть в початковій комплектації якісно звучить аудіосистема. Адже тут роздільні динаміки навіть на задніх дверях. А от шумоізоляція могла б бути кращою. Хоча традиційно Honda вважає, що занадто тихий салон заважає насолодитись відчуттям динаміки: тут воно присутнє сповна.

Підвіска спереду Макферсон, ззаду багатоважільна, і відчуття від неї саме такі, як очікуєш. Чутливе та легке кермо надає можливість активно керувати та втримувати шалений ритм їзди. Плавність ходу середня: на дрібних нерівностях трохи відчутна вібрація, а великі проходить комфортно. Загалом вся ходова зроблена так, щоб водій легко і швидко керував машиною в будь-яких ситуаціях, та ще й від цього отримував задоволення. На мій погляд, це один з найбільш драйверських кросоверів сучасності, який поєднує достатньо високий кліренс з керованістю та динамікою зарядженого хетчбека!

Випробуйте самі Honda ZR-V на тест-драйві у свого дилера

Цифри та емоції

Але це ще не все! Гібридний привід забезпечує дизельну економічність! Так, в міських умовах при досить активній манері їзди витрата пального утримувалась в межах 5,6 літра на 100 км. На трасі, де гібридний привід вже втрачає свої переваги, витрата піднялась до 6,5-7,0 літрів. І це все ще дуже економічно як для кросовера! Навіть дизельні SUV не показують подібних результатів…

Скільки ж коштує кросовер, який суттєво економить в процесі експлуатації? Звичайно, не безплатно. Наявні у дилерів офіційної Honda кросовери ZR-V в нашій комплектації Elegance коштують 1 549 900 грн, тобто $ 37 335. На двадцять тисяч гривень, тобто майже 500 доларів, дорожча версія Elegance Plus, у якої додатково є система контрою “сліпих” зон та допомога виїзду з парковок.

Звичайно, ціна не найнижча, однак якщо розібратись, сучасні гібридні моделі коштують приблизно стільки ж. Наприклад, гібридний передньопривідний Hyundai Tucson зараз оцінений у 1,48 млн, а Nissan Qashqai зі схожою з Honda системою гібридного приводу e-Power - 1,6 млн. Водночас у цієї Honda є характер, який сподобається не лише прихильникам бренду, але й всім тим, хто вміє отримувати задоволення від процесу водіння. А воно має свою ціну, погодьтесь…