Щітки склоочисників – розхідний матеріал, дрібниця, про яку водії згадують в останню чергу, думаючи про безпеку в дорозі. Проте, саме від двірників залежить можливість бачити дорогу, а отже не варто недооцінювати цей елемент конструкції автомобіля.

Tesla нещодавно запатентувала лазерні склоочисники, які працюватимуть без звичних механічних елементів, які виконують маятниковий рух, видаляючи забруднення, сніг та воду зі скла. Поки вони не стали масовим продуктом, ми користуємось винаходом підприємливої американки Мері Андерсон, яка отримала патент на склоочисники ще у 1903 році.

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З початку ХХ-го століття ця деталь автомобіля еволюціонувала, але принципово не змінилась – склоочисники використовують гумові “леза”, які щільно прилягають до скла і, рухаючись, очищують його. Спочатку рухати щітки доводилось вручну, пізніше до механізму додали моторчик, а в останньому поколінні машин двірники можуть вмикатись автоматично, орієнтуючись на датчик дощу.

Сучасні склоочисники бувають каркасні або безкаркасні, також випускаються спеціалізовані зимові двірники, щітки заднього скла, а також для фар.

Найпопулярніші бренди щіток склоочисників

Найвідомішими виробниками склоочисників та щіток для них є такі бренди, як: Bosch, Denso, Valeo, Trico, Magneti Marelli, Polcar, Champion тощо. Вони ж поставляють ці деталі на конвеєри. Та безперечним лідером у цьому секторі є німецька компанія Bosch, у каталогу якої можна знайти двірники до будь-якого сучасного автомобіля. Там самих лише задніх двірників 120 моделей! Просто порівняйте кількість пропозицій на ці деталі на одному з популярних сайтів продажу автозапчастин.

Як довго мають служити двірники

Оскільки Bosch є беззаперечним лідером у виробництві склоочисників, спиратимемось на думку фахівців компанії у питанні довговічності служби двірників. Bosch рекомендує перевіряти щітки склоочисника кожні шість місяців і замінювати мінімум раз на рік. Робити це краще перед початком та після осінньо-зимового періоду – найбільш інтенсивного для склоочисників. Втім, якщо інспекція не виявляє серйозних недоліків, щітки можуть служити й далі.

Під час огляду склоочисників слід звернути увагу на наступне:

Стан каркаса – чи немає корозії металу, особливо на стиках і кріпленнях;

Гумове “лезо” – чи немає тріщин, розривів та інших пошкоджень. Особливо уважно слід перевірити наявність закруглених країв, які перешкоджають контакту щітки склоочисника з лобовим склом, знижуючи якість очищення;

Рівномірність прилягання щітки – зношений або пошкоджений двірник не буде точно відповідати формі лобового скла, залишаючи неочищені зони на склі;

Важіль – переконайтеся, що щітка надійно встановлена на тримачі склоочисника.

Як двірники мають чистити, чому чистять погано і як зробити, аби вони чистили добре?

Гумові леза щіток мають щільно прилягати до поверхні скла у всьому діапазоні контакту деталі з поверхнею. Якщо частину руху двірник виконує в холосту – є проблема, якщо “лезо” залишає лінії на склі – є проблема, двірник залишає пропуски та розводи на склі – це також проблема. До речі, якщо щітки склоочисників скриплять чи видають зайві шуми – це також не добре. Погана робота двірників також може бути викликана несправністю сервоприводів.

Найбільш поширені причини поганої роботи склоочисників та способи їх виправити:

Причина поганого очищення Як усунути проблему? Встановлена щітка склоочисника не підходить для автомобіля У Мережі можна знайти сервіси, які дозволяють підібрати щітки, відповідні автомобілю. Потрібно лиш вказати марку, модель і рік випуску авто Щітка деформована або зношена Закінчився термін служби двірників, їх слід замінити Неоригінальне лобове скло Якщо в авто було замінене скло, для коректної роботи щіток потрібно перевірити та відрегулювати контактний тиск і кут контакту Проблема з електродвигуном або механізмом склоочисника Професійна перевірка системи в автомайстерні допоможе усунути проблему



Чи можна протирати двірники?

Не лише можна, а й треба! Слід регулярно очищувати лобове скло і гумки двірників, не лінуватись мити скло, наприклад, під час заправки на АЗС, особливо взимку та в міжсезоння, – періоди найбільш інтенсивного забруднення. Не зайве буде при очищенні ще й знежирити гумові леза.



Для максимальної ефективності двірників слід використовувати якісний омивач скла та дотримуватись зазначеної пропорції суміші в бачку омивача.

Не вмикайте двірники, якщо на їх шляху є листя або бруд, які можуть пошкодити гуму склоочисника. Те ж стосується і скла з “наростом” криги чи товстим шаром снігу. По-перше, робота двірників буде малоефективною, а по-друге – так швидко стираються гумові робочі поверхні двірників.