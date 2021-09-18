Щетки стеклоочистителей – расходный материал, мелочь, о которой водители вспоминают в последнюю очередь, думая о безопасности в дороге. Тем не менее, именно от дворников зависит возможность видеть дорогу, а следовательно, не стоит недооценивать этот элемент конструкции автомобиля.

Tesla недавно запатентовала лазерные стеклоочистители, которые будут работать без привычных механических элементов, которые выполняют маятниковое движение, удаляя загрязнения, снег и воду со стекла. Пока они не стали массовым продуктом, мы пользуемся изобретением предприимчивой американки Мэри Андерсон, которая получила патент на стеклоочистители еще в 1903 году.

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С начала ХХ-го века эта деталь автомобиля эволюционировала, но принципиально не изменилась – стеклоочистители используют резиновые “лезвия”, которые плотно прилегают к стеклу и, двигаясь, очищают его. Сначала двигать щетки приходилось вручную, позже в механизм добавили моторчик, а в последнем поколении машин дворники могут включаться автоматически, ориентируясь на датчик дождя.

Современные стеклоочистители бывают каркасными или бескаркасными, также выпускаются специализированные зимние дворники, щетки заднего стекла, а также для фар.

Самые популярные бренды щеток стеклоочистителей

Самыми известными производителями стеклоочистителей и щеток для них являются такие бренды, как: Bosch, Denso, Valeo, Trico, Magneti Marelli, Polcar, Champion и др. Они же поставляют эти детали на конвейеры. Но бесспорным лидером в этом секторе является немецкая компания Bosch, в каталоге которой можно найти дворники к любому современному автомобилю. Там самих только задних дворников 120 моделей! Просто сравните количество предложений на эти детали на одном из популярных сайтов продаж автозапчастей.

Как долго должны служить дворники

Поскольку Bosch является безоговорочным лидером в производстве стеклоочистителей, будем опираться на мнение специалистов компании в вопросе долговечности службы дворников. Bosch рекомендует проверять щетки стеклоочистителя каждые шесть месяцев и заменять минимум раз в год. Делать это лучше перед началом и после осенне-зимнего периода – наиболее интенсивного для стеклоочистителей. Впрочем, если инспекция не выявляет серьезных недостатков, щетки могут служить и дальше.

При осмотре стеклоочистителей следует обратить внимание на следующее:

Состояние каркаса – нет ли коррозии металла, особенно на стыках и креплениях;

Резиновое “лезвие” – нет ли трещин, разрывов и других повреждений. Особенно внимательно следует проверить наличие закругленных краев, которые препятствуют контакту щетки стеклоочистителя с лобовым стеклом, снижая качество очистки;

Равномерность прилегания щетки – изношенный или поврежденный дворник не будет точно соответствовать форме лобового стекла, оставляя неочищенные зоны на стекле;

Рычаг – убедитесь, что щетка надежно установлена на держателе стеклоочистителя.

Как дворники должны чистить, почему чистят плохо и как сделать, чтобы они чистили хорошо?

Резиновые лезвия щеток должны плотно прилегать к поверхности стекла во всем диапазоне контакта детали с поверхностью. Если часть движения дворник выполняет в холостую – есть проблема, если “лезвие” оставляет линии на стекле – есть проблема, дворник оставляет пропуски и разводы на стекле – это тоже проблема. Кстати, если щетки стеклоочистителей скрипят или издают лишние шумы – это также не хорошо. Кроме того, плохая работа дворников может быть вызвана неисправностью сервоприводов.

Наиболее распространенные причины плохой работы стеклоочистителей и способы их исправить:

Причина плохого очищения Как устранить проблему? Установленная щетка стеклоочистителя не подходит для автомобиля В сети можно найти сервисы, позволяющие подобрать щетки, которые соответствуют автомобилю. Нужно только указать марку, модель и год выпуска авто Щетка деформирована или изношена Истек срок службы дворников, их следует заменить Неоригинальное лобовое стекло Если в авто было заменено стекло, для корректной работы щеток нужно проверить и отрегулировать контактное давление и угол контакта Проблема с электродвигателем или механизмом стеклоочистителя Профессиональная проверка системы в автомастерской поможет устранить проблему



Можно ли протирать дворники?

Не только можно, но и нужно! Следует регулярно очищать лобовое стекло и резинки дворников, не лениться мыть стекла, например, во время заправки на АЗС, особенно зимой и в межсезонье – периоды наиболее интенсивного загрязнения. Не лишним будет при очистке еще и обезжирить резиновые лезвия.



Для максимальной эффективности дворников следует использовать качественный омыватель стекла и придерживаться указанной пропорции смеси в бачке омывателя.

Не включайте дворники, если на их пути есть листья или грязь, которые могут повредить резину стеклоочистителя. То же касается и стекла с “наростом” льда или толстым слоем снега. Во-первых, работа дворников будет малоэффективной, а во-вторых – так быстро стираются резиновые рабочие поверхности дворников.