Тест-драйв Honda ZR-V: спорткар для экономных

На самом деле этот кроссовер мало похож на другие Honda. Да и конкурентов у него мало. По габаритам он находится между CR-V и HR-V. В длину, как Mazda CX-5, но немного ниже. Дизайн тоже особенный – спереди решетка радиатора напоминает Maserati, а фары – словно с Tesla Model X, силуэт похож на... Mercedes-Menz GLC.

Но если поставить ZR-V рядом с другими моделями Honda, то наибольшее сходство – с Civic. Кстати, производитель заявляет, что ZR-V имеет ДНК “Сивика”, то есть спортивный характер и управляемость. Что ж, проверим.

В чем разница между гибридами

Мы уже привыкли, что европейские версии Honda, которые поставляются в Украину, оснащены гибридными силовыми установками. Хотя на других рынках (в частности, американском), еще встречаются и чисто бензиновые версии. А из Китая идут исключительно “электрички”. У нас – европейская версия, сделана в КНР. Да, глобализация как есть...

В зависимости от модели Honda конструкция гибридного силового агрегата под названием e:HEV несколько отличается. Если под капотом старшей CR-V установлен комплект из 2,0-литрового бензинового ДВС на 149 л.с., электрического моторов и двухскоростной коробки передач, то в меньшей ZR-V он несколько слабее (143 л.с.) и с односкоростной коробкой.

Больше подробностей о новой Honda ZR-V – по ссылке

На самом деле в этих цифрах немного сути, ведь бензиновый мотор в обеих системах e:HEV выступает в роли генератора. Он подзаряжает тяговую батарею или сразу подает напряжение на электромотор, который крутит колеса. Поэтому крутящий момент мотора – всего 146 Нм, а уже на колесах – 315 Нм. Кстати, у большей CR-V крутящий момент на колесах выше – 335 Нм.

Как едет эта система

В общем, конструкция силового агрегата в Honda ZR-V аналогична той, что ранее устанавливалась в прошлое поколение CR-V. Учитывая, что эта машина меньше и легче, то динамика у него оказалась значительно лучше, чем у старшей “семейной” модели.

До сотни ZR-V разгоняется за 7,8 секунды, максималка ограничена на 173 км/час. Но и этот показатель мало о чем говорит – лучше всего кроссовер разгоняется именно в городских условиях, ведь привод на передние колеса обеспечивается именно электромотором. Бензиновик подключается, но только в режимах стабильного движения на трассе.

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Гибрид работает “по своей программе”. Иногда машина трогается абсолютно беззвучно, как электромобиль. Бывает, что при нажатии кнопки “Старт” заводится ДВС, и долго работает в режиме холостых. На самом деле электроника самостоятельно решает, какие системы в этот момент будет использовать, и водитель на это никак не может влиять. Разве что наблюдать на дисплее заполненность батареи.

Принудительного включения режима электромобиля нет. Но если нужно активно разогнаться, бензиновик всегда включается, к тому же имитирует переключение передач. Все, как на обычном ДВС. Хотя колеса крутит, повторюсь, электромотор. Именно благодаря этому ZR-V кажется очень динамичным автомобилем. Высокий крутящий момент доступен с первых оборотов, поэтому ловко обогнать грузовик, быстро перестроиться в соседний ряд, первой стартануть со светофора – легко и просто.

Кроссовер или хэтч?

В салоне чувствуешь себя как в легковушке - посадка достаточно низкая. Зато за бордюры и ямы можно не переживать: клиренс у ZR-V – 180 мм.

Выбор передач, как и режимов движения, здесь происходит с помощью кнопок на центральной консоли. А вот подрулевые лепестки отвечают за смену режимов рекуперации. Честно говоря, я так и не понял, как и для чего они нужны. Панель приборов на ⅔ состоит из электронного дисплея, на котором есть масса информации. Остальная треть – механический спидометр. Интересно, что пассажир справа видит показания спидометра, а дисплея – нет. Странно, ведь жена, когда сидит сбоку, обращает внимание именно на показатели скорости, поэтому лучше бы эта информация была ей недоступна.

Центральный дисплей небольшой, имеет несколько кнопок и регулировки звука. У меня он постоянно работал в режиме CarPlay, тем более, что он здесь беспроводной. Обычно такая функция дублируется еще и индукционной зарядкой для смартфона, но ее в ZR-V нет. Зато между пассажиром и водителем есть небольшая полочка, на которой с каждой стороны – по разъему для смартфона. То есть телефоны есть где подзарядить.

Обзора на 360 градусов в этой комплектации нет, а качество картинки с камеры заднего обзора неплохое. Кстати, интересный факт по обзорности: боковые стойки здесь очень узкие, поэтому пешехода не спрячут. Но это в хорошую погоду. В плохую – щетка “дворника” не достает до стойки сантиметров пять, поэтому в снег или ливень уже надо заглядывать за нее.

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Ассистенты в действии

Как и в большинстве современных японских кроссоверов, систем безопасности здесь достаточно. Наиболее надоедливая в наших условиях – фиксирование разрешенной скорости и предупреждение о ее превышении звуковым сигналом. Впрочем, на многих современных “японцах” это есть, поэтому надо или привыкнуть, или каждый раз выключать. Гораздо более полезная и удобная функция – активный круиз-контроль, который держит расстояние до переднего автолямоби и позволяет расслабиться в тянучке.

Ему помогает система удержания в полосе – она мягко держит авто в пределах разметки, самостоятельно поворачивает в плавных дугах, поэтому действует почти как автопилот. Разве что когда нужно объезжать ямы, то она наивно предупреждает, что съехал с полосы. Также полезна система предупреждения о внезапном препятствии – срабатывает заблаговременно, чтобы водитель смог среагировать. Вселяет уверенности 11 подушек безопасности – среди которых, для пассажиров заднего ряда и между водителем и пассажиром.

Подробности о комплектации Honda ZR-V – здесь

Кстати, о пассажирах – все сиденья удобные, из мягкой ткани. По крайней мере, в тестовой версии Elegance. В более дорогих бывает и комбинированная, и из искусственной кожи. Сзади тоже отформатировано под двух, хотя тоннеля под ногами нет. Багажник в 380 литров легко расширяется до 876, если спинки заднего ряда сложить. А вот электрического привода двери багажника в этой версии нет, хотя дверка очень легкая и закрывать ее достаточно удобно. Как нет и запасного колеса (на его месте аккумулятор), зато под полом можно сложить какие-то ненужные вещи.

Приятно, что даже в начальной комплектации качественно звучит аудиосистема. Ведь здесь раздельные динамики даже на задних дверях. А вот шумоизоляция могла бы быть лучше. Хотя традиционно Honda считает, что слишком тихий салон мешает насладиться ощущением динамики: здесь оно присутствует сполна.

Подвеска спереди Макферсон, сзади многорычажная, и ощущения от нее именно такие, как ожидаешь. Чувствительный и легкий руль дает возможность активно управлять и удерживать бешеный ритм езды. Плавность хода средняя: на мелких неровностях немного ощутима вибрация, а большие проходит комфортно. В общем вся ходовая сделана так, чтобы водитель легко и быстро управлял машиной в любых ситуациях, да еще и от этого получал удовольствие. На мой взгляд, это один из самых драйверских кроссоверов современности, который сочетает достаточно высокий клиренс с управляемостью и динамикой заряженного хэтчбека!

Испытайте сами Honda ZR-V на тест-драйве у своего дилера

Цифры и эмоции

Но это еще не все! Гибридный привод обеспечивает дизельную экономичность! Так, в городских условиях при достаточно активной манере езды расход топлива удерживался в пределах 5,6 литра на 100 км. На трассе, где гибридный привод уже теряет свои преимущества, расход поднялся до 6,5-7,0 литров. И это все еще очень экономично как для кроссовера! Даже дизельные SUV не показывают подобных результатов...

Сколько же стоит кроссовер, который существенно экономит в процессе эксплуатации? Конечно, не бесплатно. Имеющиеся у дилеров официальной Honda кроссоверы ZR-V в нашей комплектации Elegance стоят 1 549 900 грн, то есть $ 37 335. На двадцать тысяч гривен, то есть почти 500 долларов, дороже версия Elegance Plus, у которой дополнительно есть система контроля “слепых” зон и помощь выезда с парковок.

Конечно, цена не самая низкая, однако если разобраться, современные гибридные модели стоят примерно столько же. Например, гибридный переднеприводный Hyundai Tucson сейчас оценен в 1,48 млн, а Nissan Qashqai с похожей с Honda системой гибридного привода e-Power – 1,6 млн. В то же время у этой Honda есть характер, который понравится не только поклонникам бренда, но и всем тем, кто умеет получать удовольствие от процесса вождения. А оно имеет свою цену, согласитесь...