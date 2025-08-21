Каким может быть электрический пикап от Honda

Представлена впервые на выставке CES 2024 и запланирована к запуску в серийное производство в 2026 году, Honda 0 Series - это совершенно новая линейка электромобилей от японского автопроизводителя, целью которой является "возвращение к исходной точке и переосмысление мобильности с нуля".

Это попытка Honda создать специализированную платформу для электромобилей, подобную BEV3 от GM или E-GMP от Hyundai и Kia, но с акцентом на спортивность. Сейчас были представлены две концептуальные модели – седан 0 и внедорожник 0, пишет AutoEvolution.

Кстати тест-драйв Honda ZR-V

Австралийское издание Chasing Cars привлекло виртуального художника, более известного в социальных сетях как Theottle, для создания пикапа на базе платформы Honda 0.

Кстати, как и Tesla с Cybertruck, Honda серии 0 подтвердила наличие технологии управления по проводам, что означает отсутствие физической связи руля с колесами. Это делает новые электромобили легко адаптируемыми к конфигурациям с левым или правым рулем. Ведь японская компания объявила, что производство будет происходить в Америке, на новом центре электромобилей на автозаводе в Мэрисвилле.

Поэтому компания может создать дополнительные типы кузова, кроме двух уже представленных публично концептов, и австралийцы очень хотят Ute, то есть пикап.

Это неплохая идея как для Америки, так и для Австралии, поскольку Honda продает только среднеразмерный Ridgeline, и им не помешала бы дополнительная модель для отдыха, которая могла бы конкурировать с будущими электрифицированными или полностью электрическими моделями среднеразмерных или компактных грузовиков. Однако пока у нас есть только неофициальный, гипотетический дизайнерский проект пикапа Honda 0 Series 'Ute' от мастера пикселей.

Стиль отражает новую философию дизайна Honda серии 0, но также помнит, что Ridgeline - это скорее о стиле жизни, чем настоящая рабочая лошадка, и это также отражает. Таким образом, гипотетический рендеринг пикапа адаптирует внедорожник Honda серии 0 примерно с такой же передней и задней частями, но увеличенным клиренсом и дополнительной защитой и возможностями внедорожника - плюс, конечно, кузов.