Яким може бути новий родстер Honda S2000 на базі Prelude: фото

Хоча відродження Prelude від Honda привернуло значну частину уваги, є ще одна модель, у відродження якої шанувальники бренду продовжують вірити: S2000. Дизайнер Теофілус Чін, більш відомий в мережі як @Theottle, уявив, як культовий задньопривідний родстер міг би виглядати сьогодні, взявши за основу нове гібридне купе Honda.

Читайте також: Яким буде оновлений Kia Telluride: фото

Цифровий рендер зображує автомобіль з традиційним довгим капотом, низьким профілем, тканинним дахом та двомісним салоном. Спереду концепт запозичив фари від Prelude у поєднанні з вузькою решіткою радіатора та більшим повітрозабірником у бампері.

Профіль має плавні вигини та приховані дверні ручки. Задня частина вирізняється світлодіодною панеллю на всю ширину та суцільною чорною обробкою по всьому бамперу. Автор залишив подвійні вихлопні труби на видному місці, так само як і в оригіналу.

Вони вказують на те, що відроджений S2000 не буде повністю електричним. З огляду на те що Honda скорочує витрати на електромобілі на користь гібридів, система з двигуном внутрішнього згоряння здається очевидним вибором. 2,0-літровий турбодвигун від Civic Type R потужністю 330 к.с. виглядає найкращим вибором.

Також цікаво: Дизайнер Škoda створив пікап, натхненний Felicia Fun

Попри це, відродження S2000 з усіма його унікальними особливостями наразі неможливе, оскільки Honda наразі не має задньопривідної платформи, що підходить для невеликого родстера. Крім того, поточна стратегія Honda включає запуск 13 нових гібридних моделей до 2030 року, фактично, виключаючи появу малосерійного родстера.