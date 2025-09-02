Каким может быть новый родстер Honda S2000 на базе Prelude: фото

Хотя возрождение Prelude от Honda привлекло значительную часть внимания, есть еще одна модель, в возрождение которой поклонники бренда продолжают верить: S2000. Дизайнер Теофилус Чин, более известный в сети как @Theottle, представил, как культовый заднеприводный родстер мог бы выглядеть сегодня, взяв за основу новое гибридное купе Honda.

Читайте также: Каким будет обновленный Kia Telluride: фото

Цифровой рендер изображает автомобиль с традиционным длинным капотом, низким профилем, тканевой крышей и двухместным салоном. Спереди концепт позаимствовал фары от Prelude в сочетании с узкой решеткой радиатора и большим воздухозаборником в бампере.

Профиль имеет плавные изгибы и скрытые дверные ручки. Задняя часть отличается светодиодной панелью во всю ширину и сплошной черной отделкой по всему бамперу. Автор оставил двойные выхлопные трубы на видном месте, так же как и в оригинале.

Они указывают на то, что возрожденный S2000 не будет полностью электрическим. Учитывая то что Honda сокращает расходы на электромобили в пользу гибридов, система с двигателем внутреннего сгорания кажется очевидным выбором. 2,0-литровый турбодвигатель от Civic Type R мощностью 330 л.с. выглядит лучшим выбором.

Также интересно: Дизайнер Škoda создал пикап, вдохновленный Felicia Fun

Несмотря на это, возрождение S2000 со всеми его уникальными особенностями пока невозможно, поскольку Honda пока не имеет заднеприводной платформы, подходящей для небольшого родстера. Кроме того, текущая стратегия Honda включает запуск 13 новых гибридных моделей до 2030 года, фактически, исключая появление малосерийного родстера.