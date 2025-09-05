Презентована новая Honda Prelude: какая цена

Как отмечает Motor1, первые пять поколений Prelude были фактически купе Accord, хотя и с некоторыми интересными дополнениями. Шестая генерация модели кардинально отличается от предшественников, ведь, фактически, теперь это гибридное купе на базе Civic.

Главной особенностью новинки является система, имитирующая момент переключения передач под названием Honda S+ Shift. Поскольку 200-сильная двухмоторная гибридная система на базе 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя лишена традиционной КПП, японский автопроизводитель создал специальный имитатор, чтобы водители получали больше ярких эмоций от процесса управления автомобилем.

Управлять системой можно с помощью подрулевых лепестков. В салоне также есть пара спортивных сидений и 9,0-дюймовый сенсорный дисплей, который также встречается в Civic. Он имеет встроенный Google и беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Полный набор функций активной безопасности Honda также входит в стандартное оснащение. Кроме того, модель получила премиальную акустику Bose.

Несмотря на то, что новый Prelude является купе, он имеет схему расположения сидений “2+2”. Однако, вероятно, задним пассажирам будет очень тесно, ведь для их ног есть только 76 см пространства. В то же время наклонная линия крыши почти делает невозможным комфортное расположение взрослых людей со средним ростом.

Carscoops сообщает, что в Японии Prelude доступен в одной комплектации по цене ¥6 179 800 ($41 700). Стандартная версия имеет 19-дюймовые легкосплавные диски и синие тормозные суппорты. Также существует более эксклюзивная модель Honda ON Limited Edition с черной отделкой крыши и корпусов зеркал с оттенком Moonlit Pearl. Эта версия стоит ¥6 480 000 ($43 700). Автомобиль поступит в продажу в конце осени.