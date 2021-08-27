Спорткар с серийным номером шасси 001 был разыгран в лотерею, которой удалось собрать полмиллиона долларов на поддержку учебных заведений в борьбе с COVID-19.

Счастливым победителем стал фанат Honda на имя Зандер Л. Вместе с уникальным спорткаром он также получил трек-день на полигоне Honda с водителем Honda IndyCar Колтоном Гертой, чтобы усовершенствовать свои навыки вождения.

Смотрите также: Ютубер получил 18 штрафов на 53 тысячи долларов за прыжок на машине через ручей

Лотерея Omaze, в которой разыгрывался автомобиль, не совсем обычная. В ней люди делают денежные взносы, которые одновременно являются ставками. Размер ставки здесь не играет решающую роль, а победитель выбирается случайным образом. К розыгрышу Honda Civic Type R 001 присоединилось более 41 тысячи участников, и повезло только Зандеру.

Организаторам удалось собрать более полумиллиона долларов, которые будут направлены в виде грантов на поддержку “Фонда колледжа Тергоуда Маршалла”.

Фото: счастливый победитель лотереи со своим призом / Carscoops

“Как заядлый фанат Honda и владелец Civic в прошлом. Выигрыш уникального Civic Type R выходит за пределы моих самых смелых мечтаний, и то, что Колтон Герта лично проведет мне курс обучения на трассе, было одним из самых больших впечатлений в моей жизни”, – говорит Зандер.

Помимо того, что это первый из выпущенных Civic Type R нового поколения, спорткар получил еще несколько изменений для полной уникальности. Например, он окрашен в желтый цвет Phoenix Yellow и имеет облегченные кованые диски BBS с шинами Michelin Cup 2. Он также имеет меньше шумопоглощающего покрытия, лишен обшивки багажника, задних воздуховодов и механизма заднего стеклоочистителя, ради снижения массы.