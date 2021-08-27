Спорткар з серійним номером шасі 001 було розіграно в лотерею, якій вдалось зібрати півмільйона доларів на підтримку навчальних закладів у боротьбі з COVID-19.

Щасливим переможцем став фанат Honda на ім'я Зандер Л. Разом з унікальним спорткаром він також отримав трек-день на полігоні Honda з водієм Honda IndyCar Колтоном Гертою, щоб удосконалити свої навички водіння.

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Лотерея Omaze, в якій розігрувався автомобіль, не зовсім звичайна. У ній люди роблять грошові внески, які одночасно є ставками. Розмір ставки тут не грає вирішальну роль, а переможець обирається випадковим чином. До розіграшу Honda Civic Type R 001 долучилось понад 41 тисяча учасників, та пощастило лише Зандеру.

Організаторам вдалось зібрати понад півмільйона доларів, які будуть направлені у вигляді грантів на підтримку “Фонду коледжу Тергоуда Маршалла”.

Фото: щасливий переможець лотереї зі своїм призом / Carscoops

“Як завзятий фанат Honda і власник Civic в минулому. Виграш унікального Civic Type R виходить за межі моїх найсміливіших мрій, і те, що Колтон Герта особисто проведе мені курс навчання на трасі, було одним з найбільших вражень у моєму житті”, – каже Зандер.

Крім того, що це перший з випущених Civic Type R нового покоління, спорткар отримав ще кілька змін для повної унікальності. Наприклад, він пофарбований у жовтий колір Phoenix Yellow та має полегшені ковані диски BBS із шинами Michelin Cup 2. Він також має менше шумопоглинаючого покриття, позбавлений обшивки багажника, задніх повітроводів та механізму заднього склоочисника, заради зниження маси.