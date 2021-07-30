В Старом Свете кроссовер предложат только с гибридной силовой установкой.

Новый Honda HR-V третьего поколения прибудет к дилерам по всей Европе в конце этого года и будет доступен только с одной силовой установкой – гибридной e:HEV, которую уже используют CR-V и Jazz.

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Honda с гордостью напоминает, что силовая установка e: HEV базируется на технологиях Формула 1. Агрегат включает бензиновый атмосферный мотор объемом 1,5 литра, который работает преимущественно генератором для питания батареи, от которой берут энергию два электромотора. Общая производительность установки составляет 131 лошадиную силу и 253 ньютон-метров крутящего момента. Это позволяет HR-V ускоряться до сотни за 10,6 секунды. При этом потребление горючего в комбинированном цикле составляет 5,4 литра на 100 километров.

Конструктивно гибридная система e: HEV идентична той, что используется на Jazz, однако батарея у HR-V больше на 12 блоков (60 вместо 48) и мощнее (80 киловатт). Система также предлагает три режима движения: Electric Drive, Hybrid Drive и Engine Drive, которые меняются автоматически. Также есть четырехуровневая система рекуперации.

Фото: Honda HR-V 2021 / Honda