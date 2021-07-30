У Старому Світі кросовер запропонують тільки з гібридною силовою установкою.

Новий Honda HR-V третього покоління прибуде до дилерів по всій Європі в кінці цього року і буде доступний лише з однією силовою установкою – гібридною e:HEV, яку вже використовують CR-V і Jazz.

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Honda з гордістю нагадує, що силова установка e:HEV базується на технологіях із Формула 1. Агрегат включає бензиновий атмосферний мотор об’ємом 1,5 літра, який працює переважно генератором для живлення батареї, від якої беруть енергію два електромотори. Загальна продуктивність установки складає 131 кінську силу і 253 ньютон-метрів крутного моменту. Це дозволяє HR-V прискорюватись до сотні за 10,6 секунди. При цьому споживання пального у комбінованому циклі становить 5,4 літра на 100 кілометрів.

Конструктивно гібридна система e:HEV ідентична тій, що використовується на Jazz, однак батарея у HR-V більша на 12 блоків (60 замість 48) та потужніша (80 кіловат). Система також пропонує три режими руху: Electric Drive, Hybrid Drive та Engine Drive, які міняються автоматично. Також є чотирирівнева система рекуперації.

Фото: Honda HR-V 2021 / Honda