Эта система предназначена для обеспечения кислородом, водородом и электроэнергией человеческих аванпостов и велосипедов в течение длительного периода.

14 июня Японское агентство аэрокосмических исследований (ЯААИ) и Honda объявили о своем новом плане начать совместное технико-экономическое обоснование "циркуляционной системы возобновляемой энергии" в космосе.

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Первоочередные для выживания человека ресурсы за пределами Земли не встречаются в чистом виде, поэтому освоение космоса требует решения таких вопросов, как питание кислородом, водой и пищей. Два из них может решить система, над которой работают специалисты Honda совместно с ЯААИ. Она сможет генерировать кислород и водород, а также электроэнергию непосредственно в космосе, не требуя подачи с Земли.

Конечной целью исследования является построение циркуляционной системы возобновляемой энергии, которая совмещает в себе систему электролиза воды с высоким перепадом давления (которая использовала бы солнечную энергию для электролиза воды и производства кислорода и водорода) и системы топливных элементов (которая будет генерировать воду и электроэнергию из кислорода и водорода ).

Агентство и производитель автомобилей начали этот проект в ноябре прошлого года, подписав трехлетнее совместное соглашение об исследовании на изучение системы, которая впоследствии будет использована на орбитальной станции Луны Gateway.

Планируется использовать водород, в качестве горючего для дозаправки космических кораблей, которые будут приземляться и взлетать с Луны, тогда как кислород будет использоваться для людей, которые будут обслуживать лунные аванпосты. Система топливных элементов совмещать как кислород, так и водород, создавая электричество для аванпостов и велосипедов на лунной поверхности.

Плюс, система электролиза воды с высоким перепадом давления, созданная Honda, будет сжимать водород без использования компрессора, делая его компактным и легким. Это поможет уменьшить гобъемность и вес, что часто мешает космическим путешествиям.

В этом году ЯААИ и Honda будут использовать несколько прототипов и начнут технико-экономическое обоснование, чтобы выявить возможные проблемы на ранней стадии. По данным космического агентства, результаты работы будут представлены в 2022 году.