Ця система призначена для забезпечення киснем, воднем та електроенергією людських аванпостів та роверів протягом тривалого періоду.

14 червня Японське агентство аерокосмічних досліджень (ЯААД) та Honda оголосили про свій новий план розпочати спільне техніко-економічне обґрунтування “циркуляційної системи відновлюваної енергії” в космосі.

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Першочергові для виживання людини ресурси за межами Землі не зустрічаються в чистому вигляді, тому освоєння космосу вимагає розв'язання таких питань, як живлення киснем, водою та їжею. Два з них може вирішити система, над якою працюють спеціалісти Honda спільно з ЯААД. Вона зможе генерувати кисень і водень, а також електроенергію, безпосередньо в космосі, не потребуючи припливу із Землі.

Кінцевою метою дослідження є побудова циркуляційної системи відновлюваної енергії, яка поєднує в собі систему електролізу води з високим перепадом тиску (яка використовувала б сонячну енергію для електролізу води та виробництва кисню та водню) та системи паливних елементів (яка генеруватиме воду та електроенергію з кисню і водню).

Агентство та виробник автомобілів розпочали цей проєкт в листопаді минулого року, підписавши трирічну спільну угоду про дослідження на вивчення системи, яка згодом буде використана на орбітальній станції Місяця Gateway.

Планується використовувати водень, як пальне для дозаправлення космічних кораблів, які будуть приземлятися і злітати з Місяця, тоді як кисень буде використовуватися для людей, що обслуговуватимуть місячні аванпости. Система паливних елементів поєднуватиме як кисень, так і водень, створюючи електрику для аванпостів і роверів на місячній поверхні.

Плюс, система електролізу води з високим перепадом тиску, створена Honda, буде стискати водень без використання компресора, роблячи його компактним та легким. Це допоможе зменшити вантажомісткість та вагу, що часто заважає космічним подорожам.

Цього року ЯААД та Honda використовуватимуть кілька прототипів та розпочнуть техніко-економічне обґрунтування, щоб виявити можливі проблеми на ранній стадії. За даними космічного агентства, результати роботи будуть представлені у 2022 році.