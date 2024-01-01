Укр
Ру

Honda создала специальные сиденья из кошачьей мяты

Японский автопроизводитель заявляет, что новые сиденья Honda Catnip якобы понравятся котам, поскольку выполнены из кошачьей мяты, однако при этом также будут обеспечивать отличный комфорт для людей.
Honda "изобрела" сиденья для котов из кошачьей мяты - Auto24

ФОТО: Хонда|

Honda изобрела "кошачьи" сиденья для авто

Даниил Северенчук
logo1 апреля, 14:40
logo0
logo0 мин

Владельцы котов знают, что транспортировать своих любимцев в автомобиле – еще та задача. Существующие ящики для транспортировки довольно неудобны да и сами коты не очень их любят. Однако, Honda якобы придумала решение.

Читайте также: Новый электрокроссовер от Honda получил ценник в более 35 тысяч долларов

Автомобильные кресла Catnip будут иметь специально разработанные пенопластовые вставки из кошачьей мяты. Из-за этого коты с удовольствием захотят попасть в салон автомобиля. Данные кресла будут отличаться отличной износостойкостью и также будут обеспечивать отличный комфорт.

Вполне возможно, подобные сиденья появятся в будущем, однако пока это скорее первоапрельская шутка, поскольку Honda также обещает расширить ассортимент “кошачьих товаров” для авто несколько абсурдным селектором передач, что будет служить точилкой для коготков, экраном с анимированным аквариумом для информационно-развлекательной системы и отсеком с клубком веревки.

#Aвтофанаты #Honda #Фото #Новости