Honda создала специальные сиденья из кошачьей мяты

Владельцы котов знают, что транспортировать своих любимцев в автомобиле – еще та задача. Существующие ящики для транспортировки довольно неудобны да и сами коты не очень их любят. Однако, Honda якобы придумала решение.

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Автомобильные кресла Catnip будут иметь специально разработанные пенопластовые вставки из кошачьей мяты. Из-за этого коты с удовольствием захотят попасть в салон автомобиля. Данные кресла будут отличаться отличной износостойкостью и также будут обеспечивать отличный комфорт.

Вполне возможно, подобные сиденья появятся в будущем, однако пока это скорее первоапрельская шутка, поскольку Honda также обещает расширить ассортимент “кошачьих товаров” для авто несколько абсурдным селектором передач, что будет служить точилкой для коготков, экраном с анимированным аквариумом для информационно-развлекательной системы и отсеком с клубком веревки.