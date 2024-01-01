Honda створила спеціальні сидіння з котячої м’яти

Власники котів знають, що транспортувати своїх улюбленців в автомобілі – ще те завдання. Існуючі ящики для транспортування досить незручні та й самі коти не дуже їх полюбляють. Однак, Honda нібито придумала рішення.

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Автомобільні крісла Catnip матимуть спеціально розроблені пінопластові вставки із котячої м’яти. Через це коти з задоволенням захочуть потрапити в салон автомобіля. Дані крісла відрізнятимуться відмінною зносостійкістю й також забезпечуватимуть відмінний комфорт.

Цілком можливо, подібні сидіння з’являться в майбутньому, однак наразі це скоріш першоквітневий жарт, оскільки Honda також обіцяє розширити асортимент “котячих товарів” для авто дещо абсурдним селектором передач, що слугуватиме точилкою для кігтиків, екраном з анімованим акваріумом для інформаційно-розважальної системи та відсіком з клубком мотузки.