Миниатюрный цифровой ангел-хранитель под названием Honda Ropot предназначен, в первую очередь, для школьников.

Глаза на затылке всегда были предметом шуток, но инженеры Honda отнеслись к этой теме серьезно и разработали миниатюрное устройство для ношения на плече, которое будет следить за слепыми зонами пешехода и предупредит о потенциальной опасности, так же, как это делают современные автомобили.

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Прошло более двух лет с тех пор, как Honda закончила разработку ASIMO (Advanced Step in Innovative Mobility) – гуманоидного робота, который в течение 18 лет дарил миру улыбки. Однако теперь Honda представляет неофициальное потомство ASIMO – миниатюрный робот Ropot, предназначенный для мониторинга слепых зон пешеходов. Это как ангел-хранитель для детей, которые сами ходят в школу и обратно, Ropot выполняет роль второй пары ушей и глаз.

Honda Ropot – робот размером с ладонь, который можно прикрепить к шнурку рюкзака. Как работает “Ропот”? Сначала Ropot изучает маршрут, запоминая пешеходные переходы и другие ключевые точки – для этого нужен лишь один проход по маршруту. Далее “Ропот” будет напоминать детям, что они должны смотреть налево и направо, прежде чем переходить, с помощью звуковых и тактильных предупреждений.

Фото: Honda Ropot / Honda

Ropot также может обнаруживать встречные транспортные средства сзади и предупреждает малыша об опасности – так же, как работает система обнаружения слепых зон в автомобиле. В устройство также встроен трекер, который подсказывает родителям или опекуну, где находится ребенок в данное время.

Honda еще не сообщила точный график коммерческого выпуска Ropot, но недавно завершила полевые исследования, чтобы собрать отзывы от фактического использования, так что появление этого девайса в продаже будет скорым.