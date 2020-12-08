Мініатюрний цифровий янгол-охоронець під назвою Honda Ropot призначений, в першу чергу, для школярів.

Очі на потилиці завжди були предметом жартів, та інженери Honda поставились до цієї теми серйозно і розробили мініатюрний пристрій для носіння на плечі, котрий стежитиме за сліпими зонами пішохода та попередить про потенційну небезпеку, так само, як це роблять сучасні автомобілі.

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Минуло більше двох років з тих пір, як Honda закінчила розробку ASIMO (Advanced Step in Innovative Mobility) – гуманоїдного робота, котрий протягом 18 років дарував світу посмішки. Однак тепер Honda представляє неофіційне потомство ASIMO – мініатюрний робот Ropot, призначений для моніторингу сліпих зон пішоходів. Це як ангел-охоронець для дітей, які самі ходять до школи та назад, Ropot виконує роль другої пари вух та очей.

Honda Ropot – робот розміром з долоню, який можна прикріпити до ремінця рюкзака. Як працює “Ропот”? Спочатку Ropot вивчає маршрут, запам’ятовуючи пішохідні переходи та інші ключові точки – для цього потрібен лише один прохід маршрутом. Далі “Ропот” нагадуватиме дітям, що вони повинні дивитись ліворуч і праворуч, перш ніж переходити, за допомогою звукових та тактильних попереджень.

Фото: Honda Ropot / Honda

Ropot також може виявляти зустрічні транспортні засоби ззаду та попереджає малюка про небезпеку – так само, як працює система виявлення сліпих зон у автомобілі. У пристрій також вбудовано трекер, який підказує батькам або опікуну, де знаходиться дитина у данний час.

Honda ще не повідомила точний графік комерційного випуску Ropot, але нещодавно завершила польові дослідження, щоб зібрати відгуки від фактичного використання, тож поява цього девайсу у продажу буде скорою.