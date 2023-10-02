Кроссовер Honda Prologue дебютирует с ориентировочным запасом хода в 300 миль (около 500 километров). Цена новинки будет выше 40 тысяч долларов. У электромобиля общая платформа с Chevrolet Blazer.

Для компании, создающей гибридные автомобили с конца 1990-х годов, Honda немного медленно ввела полную электрификацию. Но первая серьезная попытка автопроизводителя по электромобилю состоится в следующем году в виде Honda Prologue 2024 года, кроссовера с целевым запасом хода 300 миль.

Читайте также: Представлено новое поколение Honda CR-V 2024: когда будет в Украине и какова цена

Honda имеет общую платформу и батарею с электрическими автомобилями от GM, такими как Chevrolet Blazer EV, но автопроизводитель уверен, что ее уникальной настройки подвески, стиля и салона будет достаточно, чтобы постоянные клиенты чувствовали себя комфортно.

Кроссовер EV будет доступен в вариантах с одним и двумя двигателями, и хотя полные характеристики силового агрегата не обнародованы, полноприводная версия будет иметь 288 лошадиных сил. Honda Prologue 2024 примерно такой же длинный и широкий, как Chevrolet Blazer, он ездит на большой колесной базе 121,8 дюйма.

Внешний вид смотрится гладким и отполированным. Узкие фары, глянцевая черная панель радиатора и тонкие воздушные завесы на углах бампера являются современными и изящными, а широкая колесная база ведет к украшенной аккуратной задней части, которая имеет новый шрифт Honda:e на люке вместо логотипа.

Автопроизводитель не разглашает коэффициент лобового сопротивления Prologue, но он сказал, что 19-дюймовые колеса моделей EX и Touring и 21-дюймовые Elite были оптимизированы для уменьшения турбулентности. Говоря о том, эти большие легкосплавные диски являются самыми большими, когда-либо устанавливавшимися на Honda серийного производства, они очень хорошо заполняют арки крыльев.

Интерьер Prologue покажется знакомым людям, покупающим Accord Hybrid благодаря стандартной системе Google Built-In, которая устанавливается на каждом уровне комплектации электромобиля. 11,0-дюймовый блок цифровых приборов и 11,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы должны предложить впечатляющую графику и скорость реагирования, если верить нашему опыту в Accord, а технология будет связана с Google Maps, Assistant и Play Store прямо на центральный экран.