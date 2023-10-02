Кросовер Honda Prologue дебютує з орієнтовним запасом ходу в 300 миль (майже 500 кілометрів). Ціна новинки буде вище 40 тисяч доларів. У електромобіля спільна платформа з Chevrolet Blazer.

Для компанії, яка створює гібридні автомобілі з кінця 1990-х років, Honda трохи повільно запровадила повну електрифікацію. Але перша серйозна спроба автовиробника щодо електромобіля відбудеться наступного року у вигляді Honda Prologue 2024 року, кросовера з цільовим запасом ходу 300 миль.

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Honda має спільну платформу і батарею з електричними авто від GM, такими як Chevrolet Blazer EV, але автовиробник упевнений, що її унікальної настройки підвіски, стилю та салону буде достатньо, щоб постійні клієнти відчували себе комфортно.

Кросовер EV буде доступний у варіантах з одним і двома двигунами, і хоча повні характеристики силового агрегату не оприлюднені, повнопривідна версія матиме 288 кінських сил. Honda Prologue 2024 року приблизно такий же довгий і широкий, як Chevrolet Blazer, він їздить на великій колісній базі 121,8 дюйма.

Зовнішній вигляд виглядає гладким і відполірованим. Вузькі фари, глянцева чорна панель радіатора та тонкі повітряні завіси на кутах бампера є сучасними та витонченими, а широка колісна база веде до оздобленої акуратної задньої частини, яка має новий шрифт Honda:e на люку замість логотипу.

Автовиробник не розголошує коефіцієнт лобового опору Prologue, але він сказав, що 19-дюймові колеса моделей EX і Touring і 21-дюймові колеса Elite були оптимізовані для зменшення турбулентності. Говорячи про те, ці більші легкосплавні диски є найбільшими, які коли-небудь встановлювали на Honda серійного виробництва, вони дуже гарно заповнюють арки крил.

Інтер’єр Prologue здасться знайомим людям, які купують Accord Hybrid, завдяки стандартній системі Google Built-In, яка встановлюється на кожному рівні комплектації електромобіля. 11,0-дюймовий блок цифрових приладів і 11,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи мають запропонувати вражаючу графіку та швидкість реагування, якщо вірити нашому досвіду в Accord, а технологія буде пов’язана з Google Maps, Assistant і Play Store прямо на центральному екрані.