Стандартизация идет на пользу потребителям, снижая рыночную стоимость, добавляя удобства и открывая новые возможности.

Японские Honda и Yamaha подписали меморандум о взаимопонимании с итальянским Piaggio и австрийским KTM, для разработки аккумуляторов для электромотоциклов, мопедов, квадроциклов и другой мототехники на батарейках.

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Вместе они создадут “Консорциум сменных батарей для электрических мотоциклов, мопедов, трехколесных и четырехколесных байков. Компании надеются установить международные технические стандарты, работая с правительствами и другими заинтересованными сторонами.

"Мировые усилия по электрификации для сокращения выбросов CO2 в глобальном масштабе ускоряются, особенно в Европе", – сказал Нориаки Абэ, руководитель Honda по эксплуатации мотоциклов. “Для распространения электрических мотоциклов необходимо решить такие проблемы, как расстояние в пути и время зарядки, и сменные аккумуляторы являются перспективным решением”.

Наряду с эффективностью масштабирования для компаний, Абэ утверждает, что наличие стандартной аккумуляторной системы для многих брендов на многих рынках также будет более удобным для клиентов. Обладание электробайком с двумя батареями, которые можно заряжать, когда они не используются, например, имело бы очевидные преимущества для удобства. Есть отличный пример с унификацией зарядных устройств для смартфонов и персональных гаджетов.

Хотя подобные системы были задуманы для автомобилей, большинство, если не все электромобили современности, используют постоянно закрепленные аккумуляторы, по соображениям безопасности и конструкции.

Около года назад Honda и Yamaha взяли на себя обязательство сотрудничать с Kawasaki и Suzuki над разработкой и тестированием стандартизованных сменных батарей в Университете Осаки. Новый меморандум будет иметь большие последствия за пределами Японии.

“Я считаю, что создание этого консорциума имеет большое значение не только для Европы, но и для мира”, – заявил Такуя Киношита, исполнительный директор Yamaha. "Я уверен, что благодаря такой работе, технические характеристики и стандарты, которые в настоящее время отличаются по региональным характеристикам или состоянию отрасли на разных рынках, будут унифицированы”.