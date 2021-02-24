Калифорнийский стартап NDB представил батарею, которая использует ядерные отходы, срок службы которой составляет более 28000 лет.

Питание наноалмазной батареи происходит от радиоактивных изотопов, используемых в ядерных реакторах. Радиоактивное ядро батареи защищено несколькими слоями синтетических алмазов, одного из самых твердых материалов на планете.

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Энергия поглощается алмазом за счет неупругого рассеяния, которое используется для выработки электричества. Наноалмазные батареи могут быть использованы для питания устройств и машин любого размера, от самолетов и ракет до электрических транспортных средств и смартфонов.

Нима Голшарифи, генеральный директор и соучредитель NDB, сказал, – “Как члены общества, мы чрезвычайно обеспокоены благополучием планеты и сосредоточены на том, чтобы сохранить нашу планету для будущих поколений. С батареей NDB мы достигли грандиозного, новаторского, запатентованного технологического прорыва – батарея, которая не выделяет вредных веществ, работает тысячи лет и предназначена для выделения энергии”.