Каліфорнійський стартап NDB представив батарею, яка використовує ядерні відходи, термін служби якої становить понад 28000 років.

Харчування наноалмазной батареї походить від радіоактивних ізотопів, які використовуються в ядерних реакторах. Радіоактивне ядро батареї захищено декількома шарами синтетичних алмазів, одного з найбільш твердих матеріалів на планеті.

Читайте також: Як розвиваються технології безпілотного водіння авто

Енергія поглинається алмазом за рахунок непружного розсіювання, яке використовується для вироблення електрики. Наноалмазні батареї можуть бути використані для живлення пристроїв і машин будь-якого розміру, від літаків і ракет для електричних транспортних засобів і смартфонів.

Німа Голшаріфі, генеральний директор і співзасновник NDB, сказав, - “Як члени суспільства, ми надзвичайно стурбовані благополуччям планети і зосереджені на тому, щоб зберегти нашу планету для майбутніх поколінь. З батареєю NDB ми досягли грандіозного, новаторського, запатентованого технологічного прориву - батарея, яка не виділяє шкідливих речовин, працює тисячі років і призначена виділення енергії”.