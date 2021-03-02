Стандартизація йде на користь споживачам, зменшуючи ринкову вартість, додаючи зручності та відкриваючи нові можливості.

Японські Honda та Yamaha підписали меморандум про взаєморозуміння з італійським Piaggio та австрійським KTM, задля розробки акумуляторів для електромотоциклів, мопедів, квадроциклів та іншої мототехніки на батарейках.

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Разом вони створять “Консорціум змінних батарей” для електричних мотоциклів, мопедів, триколісних та чотириколісних байків. Компанії сподіваються встановити міжнародні технічні стандарти, працюючи з урядами та іншими зацікавленими сторонами.

“Світові зусилля з електрифікації для зменшення викидів CO2 у глобальному масштабі пришвидшуються, особливо в Європі”, – сказав Норіакі Абе, керівник Honda з експлуатації мотоциклів. “Для поширення електричних мотоциклів необхідно вирішити такі проблеми, як відстань у дорозі та час зарядки, і змінні акумулятори є перспективним рішенням”.

Поряд з ефективністю масштабування для компаній, Абе стверджує, що наявність стандартної акумуляторної системи для багатьох брендів на багатьох ринках також буде більш зручним для клієнтів. Володіння електробайком з двома батареями, які можна заряджати, коли вони не використовуються, наприклад, мало б очевидні переваги для зручності. Маємо чудовий приклад із уніфікацією зарядних пристроїв для смартфонів та персональних гаджетів.

Хоча подібні системи були задумані для автомобілів, більшість, якщо не всі електромобілі сучасності, використовують постійно закріплені акумулятори, з міркувань безпеки та конструкції.

Близько року тому Honda і Yamaha взяли на себе зобов'язання співпрацювати з Kawasaki та Suzuki над розробкою та тестуванням стандартизованих змінних батарей в Університеті Осаки. Новий меморандум матиме більші наслідки за межами Японії.

“Я вважаю, що створення цього консорціуму має велике значення не тільки для Європи, але і для світу”, – заявив Такуя Кіношіта, виконавчий директор Yamaha. “Я впевнений, що завдяки такій роботі, технічні характеристики та стандарти, які в даний час відрізняються за регіональними характеристиками або станом галузі на різних ринках, будуть уніфіковані”.