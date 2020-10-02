Французский гонщик Оливье Ломбард представил концепт Hopium Māchina, цель которого – стать первым в мире роскошным автомобилем с электрической силовой установкой, питающейся от водорода.

Французы не произносят букву “H” в начале слова, поэтому название марки звучит как “Опиум”. Название же модели понятно каждому.

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Machina провозглашается “настоящим технологическим прорывом”. Седан с гладким обтекаемым кузовом имеет характерные фары, выступающий “нос” и воздухозаборник в нижней части переднего бампера.

Авангардный дизайн продолжается еще дальше, поскольку модель имеет аэродинамические колеса и ручки двери, установленные вровень. В Machina также очень наклонная линия ветрового стекла и заднего окна, мускулистые задние стойки, панорамная стеклянная крыша и боковые зеркала видеокамеры.

Фото: Hopium Machina / Carscoops

На данный момент о машине известно мало, но "Опиум" заявляет, что электрокар будет иметь 493 л. с. мощности и запас хода в 1000 км. Поскольку он работает на воде, процесс заправки должен длиться всего три минуты.

Machina обещано “высокую производительность, широкие возможности подключения, безопасность и эргономику”, а также “уникальную роскошь и спортивный дизайн интерьера”.

Первый прототип компании должен быть представлен в течение года, а производство планируется начать к 2026 году. Это еще далеко, но Hopium заявляет, что Machina будет построена во Франции и будет предлагаться на различных рынках, включая Китай, Европу, Японию, Южную Корею и США.

В начале этого года Оливье Ломбард основал фирму Hydrogen Motive Company и Hopium является их автомобильным подразделением. HMC стремится стать лидером в водородных технологиях и планирует “участвовать в инновационных проектах, которые приведут к созданию общества, базирующегося на водороде”, а Machina – это только начало.