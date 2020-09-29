Эффектный концепт с острыми гранями демонстрирует дизайн, названный Qubic Eesthetics (эстетика кубизма, кубическая красота) и охватывает "новые тенденции в области цифровизации, архитектуры и моды".

Qoros-суббренд Chery для высшего ценового сегмента. Milestone является развитием дизайнерской концепции, продемонстрированной шоукарами Qoros Mile 1 в 2018 году и Mile II в 2019-ом. Milestone разработан, чтобы привлечь внимание поколения Z, говорит производитель.

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Концепт действительно несет немало необычных дизайнерских решений, включая пропорции, напоминающие автомобили серии NASCAR, неровное ветровое стекло, аэродинамические колеса, видеокамеры-зеркала и двери без дверных ручек, что описывается как “поверхность с манящими изгибами”.

Фото: концепти Qoros Mile 1, Mile II та більш ранній Qoros K / Jengtingchen, Qoros

Однако самой заметной особенностью концепта являются раздвижные двери. После активации с помощью “ручек”, контролируемые жестами, двери выдвигаются наружу и скользят к внешним краям автомобиля.

Четырехдверное купе имеет длину ровно 5000 мм, ширину 2000 мм и высоту 1400 мм. Производитель не акцентировал внимание на интерьере, однако концепт получил сдвижные передние сиденья, которые смещаются назад, во время движения в автономном режиме. Также концепт оснащен голографической проекционной системой, которая превращает лобовое стекло в развлекательную систему. Этим управляет съемный пульт дистанционного управления, который установлен на руле.

Фото: концепт Qoros Milestone / Carscoops