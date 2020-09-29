Ефектний концепт з гострими гранями демонструє дизайн, названий Qubic Eesthetics (естетика кубізму, кубічна краса) і охоплює "нові тенденції у сферах цифровізації, архітектури та моди".

Qoros – суббренд Chery для вищого цінового сегменту. Milestone є розвитком дизайнерської концепції, продемонстрованої шоукарами Qoros Mile 1 у 2018 році та Mile II у 2019-му. Milestone розроблений, аби привернути увагу покоління Z, каже виробник.

Дивіться також: Усі прем'єри Пекінського автосалону 2020: фото, відео

Концепт справді несе чимало незвичайних дизайнерських рішень, включаючи пропорції, що нагадують автомобілі серії NASCAR, нерівне вітрове скло, аеродинамічні колеса, відеокамери-дзеркала та дверцята без дверних ручок, що описується як “поверхня зі звабливими вигинами”.

Фото: концепти Qoros Mile 1, Mile II та більш ранній Qoros K / Jengtingchen, Qoros

Однак найпомітнішою особливістю концепта є розсувні двері. Після активації за допомогою “ручок”, що контролюються жестами, двері висуваються назовні та ковзають до зовнішніх країв автомобіля.

Чотиридверне купе має довжину рівно 5000 мм, ширину 2000 мм та висоту 1400 мм. Виробник не акцентував увагу на інтер'єрі, однак концепт отримав зсувні передні сидіння, котрі зміщуються назад, під час руху в автономному режимі. Також концепт оснащений голографічною проекційною системою, яка перетворює лобове скло на розважальну систему. Цим керує зйомний пульт дистанційного керування, який встановлений на кермі.

Фото: концепт Qoros Milestone / Carscoops