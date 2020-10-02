Французький гонщик Олів'є Ломбард представив концепт Hopium Māchina, мета якого – стати першим у світі розкішним автомобілем з електричною силовою установкою, що живиться від водню.

Французи не вимовляють літеру “H” на початку слова, тож назва марки звучить як “Опіум”. Назва ж моделі зрозуміла кожному.

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Machina проголошується “справжнім технологічним проривом”. Седан з гладеньким обтічним кузовом має характерні фари, виступаючий “ніс” та повітрозабірник у нижній частині переднього бампера.

Авангардний дизайн продовжується ще далі, оскільки модель має аеродинамічні колеса та ручки дверей, встановлені врівень. У Machina також дуже похила лінія вітрового скла та заднього вікна, м'язисті задні стійки, панорамний скляний дах і бічні дзеркала відеокамери.

Фото: Hopium Machina / Carscoops

На даний момент про машину відомо мало, але “Опіум” заявляє, що електрокар матиме 493 к.с. потужності та запас ходу у 1000 км. Оскільки він працює на водні, процес заправки повинен тривати лише три хвилини.

Machina обіцяно “високу продуктивність, широкі можливості підключення, безпеку та ергономіку”, а також “унікальну розкіш і спортивний дизайн інтер'єру”.

Перший прототип компанії повинен бути представлений протягом року, а виробництво планується розпочати до 2026 року. Це ще далеко, але Hopium заявляє, що Machina буде побудована у Франції та пропонуватися на різних ринках, включаючи Китай, Європу, Японію, Південну Корею та США.

На початку цього року Олів’є Ломбард заснував фірму Hydrogen Motive Company і Hopium є їхнім автомобільним підрозділом. HMC прагне стати лідером у водневих технологіях і планує “брати участь у інноваційних проектах, які призведуть до створення суспільства, що базується на водні”, а Machina – це тільки початок.