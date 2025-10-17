Хорошая инвестиция: топовый Maybach продают за $120 000

Для тех, кто хочет обеспечить себе надежный пенсионный фонд, а не полагались в этом смысле на украинское государство, есть неплохое предложение. Автомобиль в свободной продаже – без тендеров аукционов или других хлопот.

Читайте также: В Китае дебютировал конкурент Maybach: как он выглядит

Maybach 62 был выпущен всего в трех тысячах экземплярах. Скорее всего через несколько десятилетий один из уникальных автомобилей которыми пользовались самые богатые люди мира будет иметь большую ценность. Конкретно этот Maybach, судя по номерам зарегистрирован в днепропетровской области. В объявлении сказано, что автомобиль находится в городе Никополь.

Дорогой эксклюзив

Maybach 57 и Maybach 62 - седаны и лимузины представительского класса, выпускавшиеся компанией Maybach Manufactur с 2002 по 2012 год. Изготавливались в Зиндельфингене. Отличаются не только длиной, но и оснащением салона. Например, только Maybach 62 был доступен панорамная крыша, задние сиденья с подставкой для ног и перегородка в салоне.

Автомобили изготавливались исключительно под заказ, следовательно каждый выпущенный экземпляр уникален. Стоил новый Maybach 62 минимум полмиллиона евро. Сейчас цена в 120 тысяч долларов не кажется слишком высокой.