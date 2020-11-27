Вот такие игрушки в больших мальчиков.

Hot Wheels Legends Tour – это конкурс среди автомобильных проектов, победители которого будут увековечены в миниатюре 1:64. Впервые проведенное в 2019 году, мероприятие привлекло более 100 тысяч участников, среди которых были отобраны 5 тысяч заявок, а в финал вышли только 18 машин. В этом году конкурс привлек еще больше внимания и проводился звездными ведущими, в частности Джей Лено и Снуп Доггом.

Также интересно: Фанат собрал 24 автомобиля из фильмов "Форсаж"

По правилам Hot Wheels, победитель должен быть визуально потрясающим и уникальным, но на этот раз победителем стал автомобиль, главной особенностью которого является техническая составляющая. Триумфатором конкурса 2020 стал Pontiac Trans Am 1970 года выпуска, построенный Райли Стейром.

Главным украшением машины стал моторный отсек, не закрытый капотом. С 6,5-литрового мотора LSX V8 расходятся и переплетаются трубы выхлопной системы. Они расположены перед мотором, поскольку сам двигатель расположен глубоко, за передней осью. С мотором в таком положении обычная выхлопная система выходила бы прямо между ног водителя.

Фото: победитель Hot Wheels Legends Tour – Pontiac Trans Am 1970 / The Drive

У автомобиля также полностью камстомная задняя подвеска, регулируемые амортизаторы Ohlins по кругу. На самом деле почти каждая модификация, сделанная на этом автомобиле, заметна невооруженным глазом.

Но самым впечатляющим для судей стал тот факт, что автомобиль построили не в профессиональном тюнинг-ателье, а в домашнем гараже семьи Стейров. Автор проекта рассказал, что работал над ним, чтобы привлечь внимание молодой аудитории, как его племянник, к автомобилям.

Фото: финалисты конкурса Hot Wheels Legends Tour / The Drive

Лучшие 11 автомобилей были очень разнообразными, демонстрируя все, начиная от Porsche и заканчивая MINI, и некоторые автомобили, которые не узнать по их оригинальным формам.