Ось такі іграшки у великих хлопчиків.

Hot Wheels Legends Tour – це конкурс серед автомобільних проектів, переможці якого будуть увічнені в мініатюрі 1:64. Вперше проведений у 2019 році, захід залучив понад 100 000 учасників, з-поміж яких було відібрано 5000 заявок, а до фіналу дійшли лише 18 машин. Цього року конкурс привернув ще більше уваги і проводився зірковими ведучими, зокрема Джей Лено та Снуп Доггом.

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За правилами Hot Wheels, переможець повинен бути візуально приголомшливим і унікальним, але цього разу переможцем став автомобіль, головною особливістю якого є технічна складова. Тріумфатором конкурсу 2020 року став Pontiac Trans Am 1970 року випуску, збудований Райлі Стейром.

Головною окрасою машини став моторний відсік, не закритий капотом. З 6,5-літрового мотора LSX V8 розходяться й переплітаються труби вихлопної системи. Вони розташовані перед мотором, оскільки сам двигун розміщений глибоко, за передньою віссю. З мотором у такому положенні звичайна вихлопна система виходила б прямо між ніг водія.

Фото: переможець Hot Wheels Legends Tour – Pontiac Trans Am 1970 року / The Drive

В автомобіля також повністю камстомна задня підвіска, регульовані амортизатори Ohlins по колу. Насправді майже кожна модифікація, зроблена на цьому автомобілі, помітна неозброєним оком.

Але найбільш вражаючим для суддів, став той факт, що автомобіль збудували не у професійному тюнінг-ательє, а у домашньому гаражі родини Стейр. Автор проекту розповів, що працював над цим проектом, аби привернути увагу наймолодшої аудиторії, як його племінник, до автомобілів.

Фото: фіналісти конкурсу Hot Wheels Legends Tour / The Drive

Найкращі 11 автомобілів були дуже різноманітними, демонструючи все, починаючи від Porsche і закінчуючи MINI, та деякі автомобілі, які не впізнати за їхніми оригінальними формами.