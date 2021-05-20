В финал вышли пять машин, одна из которых будет увековечена в масштабе 1:64.

Победитель Hot Wheels Legends Tour 2021 также займет почетное место в зале славы "Гаражных легенд" Hot Wheels, рядом с другими примерами креативного кастомайзинга.

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Выставочный тур от Hot Wheels проводится в крупнейших городах США, собирая самые необычные уникальные машины в стране и показывая их мальчикам разного возраста. В этом году турне проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, но новый формат не успокоил творчество сообщества энтузиастов. Производитель игрушек опубликовал изображения некоторых автомобилей, каждый из которых может стать легендарным автомобилем в этом году.

Судьи отобрали 10 автомобилей из сотен представленных материалов в мае 2021 года, хотя обнародовано было лишь пять из них, поскольку Hot Wheels хочет сохранить элемент неожиданности. Один из них – Ford Falcon 1962 года с широким кузовом, серой краской с контрастными черными полосами и выпускным отверстием, установленным сбоку, который намекает на что-то мощное под капотом. Другой – универсал Chevrolet Nova 1964 года выпуска, который является гораздо менее изящным, чем Falcon; нагнетатель размером с ручной чемодан проглядывает сквозь капот, а крыша занижена.

Наиболее дико выглядит минивэн-пикап Ford Econoline 1965 года выпуска по прозвищу Grass Hopper. Он также щеголяет гигантским нагнетателем, но его двигатель V8 переместили в багажник, откуда теперь торчит пара хромированных патрубков выхлопной системы. Не известно, какова мощность силовой установки этого зверя, однако сзади можно заметить тормозной парашют, намекающий на значительный потенциал машины.

Следующим в коллекции Hot Wheels является Novetta 1966 года – самодельное купе с низким стеклопластиковым кузовом, напоминающее такие машины как Alfa Romeo TZ2 и Ferrari 250 GTO. Почти каждая его часть изготовлена на заказ, включая радиатор, систему подвески, раму и панель приборов. Даже ручку переключения передач изготавливали вручную.

Фото: претенденты на титул легендарного автомобиля Hot Wheels / Mattel

Наконец, судей поразил Lulu – еще один доморощенный спидстер, на создание которого ушло 1500 часов и около 35 000 долларов. Он построен в основном из алюминия, а в движение приводится четырехцилиндровым мотором от General Motors, с отдачей в 325 лошадиных сил, что является огромной мощностью для машины массой менее 700 килограммов.

Голосование за победителя будет открыто во время мероприятия, которое будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях 20 мая 2021 года. Автомобиль-победитель Hot Wheels Legends Tour 2021 будет воплощен в масштабной модели 1:64, которую Hot Wheels будет продавать во всем мире. Победителем прошлого года стал радикально модифицированный Pontiac Firebird Trans Am 1970 года выпуска.