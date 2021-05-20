До фіналу вийшли п'ять машин, одна з яких буде увіковічена в масштабі 1:64.

Переможець Hot Wheels Legends Tour 2021 також займе почесне місце у залі слави "Гаражних легенд" Hot Wheels, поруч з іншими прикладами креативного кастомайзінгу.

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Виставковий тур від Hot Wheels проводиться у найбільших містах США, збираючи найнезвичайніші унікальні машини в країні та показуючи їх хлопчикам різного віко. Цього року турне проходить в онлайн-форматі, через пандемію коронавірусу, але новий формат не вгамував творчість спільноти ентузіастів. Виробник іграшок опублікував зображення деяких автомобілів, кожен з яких може стати цьогорічним Легендарним автомобілем.

Судді відібрали 10 автомобілів із сотень поданих матеріалів у травні 2021 року, хоча оприлюднено було лише п’ять з них, оскільки Hot Wheels хоче зберегти елемент несподіванки. Один з них – Ford Falcon 1962 року з широким кузовом, сірою фарбою з контрастними чорними смугами та випускним отвором, встановленим збоку, що натякає на щось потужне під капотом. Інший – універсал Chevrolet Nova 1964 року випуску, який є набагато менш витонченим, ніж Falcon; нагнітач розміром з ручну валізу проглядає крізь капот, а дах занижений.

Найбільш дико виглядає мінівен-пікап Ford Econoline 1965 року випуску на прізвисько Grass Hopper. Він також хизується велетенським нагнітачем, але його двигун V8 перемістили у багажник, звідки тепер стирчить пара хромованих патрубків вихлопної системи. Не відомо, яка потужність силової установки цього звіра, однак ззаду можна помітити гальмівний парашут, що натякає на значний потенціал машини.

Наступним у колекції Hot Wheels є Novetta 1966 року – саморобне купе з низьким склопластиковим кузовом, що нагадує такі машини як Alfa Romeo TZ2 та Ferrari 250 GTO. Майже кожна його частина виготовлена на замовлення, включаючи радіатор, систему підвіски, раму та панель приладів. Навіть ручку перемикання передач виготовляли вручну.

Фото: претенденти на титул легендарного автомобіля Hot Wheels / Mattel

Нарешті, суддів вразив Lulu – ще один доморощений спідстер, на створення якого пішло 1500 годин та близько 35 000 доларів. Він побудований здебільшого з алюмінію, а у рух приводиться чотирициліндровим мотором від General Motors, з віддачею у 325 кінських сил, що є величезною потужністю для машини масою менш як 700 кілограмів.

Голосування за переможця буде відкрито під час заходу, який транслюватиметься в прямому ефірі в соціальних мережах 20 травня 2021 року. Автомобіль-переможець Hot Wheels Legends Tour 2021 буде втілений у масштабній моделі 1:64, яку Hot Wheels продаватиме у всьому світі. Переможцем минулого року став радикально модифікований Pontiac Firebird Trans Am 1970 року випуску.