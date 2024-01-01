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Хранение номерных знаков необходимо оплатить до 31 марта

Сервисные центры МВД информируют, что за хранение номерных знаков необходимо оплатить до 31 марта, иначе они будут уничтожены.
Хранение номеров необходимо оплатить до 31 марта: иначе уничтожат - Auto24
Евгений Гудущан
logo17 марта, 12:10
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Для тех, кто имеет любимый номерной знак и хочет оставить его себе, но планирует продать свое авто существует услуга хранения номеров. Самостоятельно хранить номера нельзя – зато существует услуга платного хранения в сервисном центре МВД.

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Для автовладельцев, которые уже имеют сохраненную любимую комбинацию в сервисном центре МВД, срок оплаты которой истек, лучше произвести оплату как можно быстрее – до 31 марта 2025 года. В противном случае такие номерные знаки с 1 апреля этого года будут уничтожены в установленном порядке в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №795.

В Главном сервисном центре МВД напоминают: за ответственное хранение номерных знаков обязательно осуществляется оплата. Срок хранения самостоятельно выбирает автовладелец. Стоимость услуги: 10,80 грн за одни сутки (с учетом НДС).

Чтобы произвести оплату нужно обратиться лично или через уполномоченного представителя в сервисный центр МВД, где хранится номерной знак, и оплатить квитанцию. Также это можно сделать онлайн – в Кабинете водителя. В онлайн-сервисе нужно будет определиться со сроком продления хранения и оплатить услугу. Далее сервисный центр МВД автоматически получает информацию о поступлении средств и продолжает хранение номерных знаков на срок, определенный автовладельцем.

Подчеркиваем, что передача номерных знаков, которые находятся на ответственном хранении, в другие подразделения сервисных центров МВД не предусмотрена законодательством. А номерной знак, оставлен на платное хранение, можно закрепить за родными владельца – детьми, другим из супругов или родителями при условии документального подтверждения таких родственных отношений. Например, свидетельства о браке или свидетельства о рождении.

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