Хранение номерных знаков необходимо оплатить до 31 марта

Для тех, кто имеет любимый номерной знак и хочет оставить его себе, но планирует продать свое авто существует услуга хранения номеров. Самостоятельно хранить номера нельзя – зато существует услуга платного хранения в сервисном центре МВД.

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Для автовладельцев, которые уже имеют сохраненную любимую комбинацию в сервисном центре МВД, срок оплаты которой истек, лучше произвести оплату как можно быстрее – до 31 марта 2025 года. В противном случае такие номерные знаки с 1 апреля этого года будут уничтожены в установленном порядке в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №795.

В Главном сервисном центре МВД напоминают: за ответственное хранение номерных знаков обязательно осуществляется оплата. Срок хранения самостоятельно выбирает автовладелец. Стоимость услуги: 10,80 грн за одни сутки (с учетом НДС).

Чтобы произвести оплату нужно обратиться лично или через уполномоченного представителя в сервисный центр МВД, где хранится номерной знак, и оплатить квитанцию. Также это можно сделать онлайн – в Кабинете водителя. В онлайн-сервисе нужно будет определиться со сроком продления хранения и оплатить услугу. Далее сервисный центр МВД автоматически получает информацию о поступлении средств и продолжает хранение номерных знаков на срок, определенный автовладельцем.

Подчеркиваем, что передача номерных знаков, которые находятся на ответственном хранении, в другие подразделения сервисных центров МВД не предусмотрена законодательством. А номерной знак, оставлен на платное хранение, можно закрепить за родными владельца – детьми, другим из супругов или родителями при условии документального подтверждения таких родственных отношений. Например, свидетельства о браке или свидетельства о рождении.