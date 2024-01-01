Зберігання номерних знаків необхідно сплатити до 31 березня

Для тих, хто має улюблений номерний знак та хоче залишити його собі, але планує продати своє авто існує послуга зберігання номерів. Самостійно зберігати номери не можна – натомість існує послуга платного зберігання у сервісному центрі МВС.

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Для автовласників, які вже мають збережену улюблену комбінацію в сервісному центрі МВС, термін оплати якої минув, краще здійснити оплату якнайшвидше – до 31 березня 2025 року. У протилежному випадку такі номерні знаки з 1 квітня цього року будуть знищені в установленому порядку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №795.

У Головному сервісному центрі МВС нагадують: за відповідальне зберігання номерних знаків обов’язково здійснюється оплата. Термін зберігання самостійно обирає автовласник. Вартість послуги: 10,80 грн за одну добу (з урахуванням ПДВ).

Щоб здійснити оплату потрібно звернутись особисто або через уповноваженого представника до сервісного центру МВС, де зберігається номерний знак, та сплатити квитанцію. Також це можливо зробити онлайн – у Кабінеті водія. В онлайн-сервісі потрібно буде визначитись із терміном продовження зберігання та оплатити послугу. Далі сервісний центр МВС автоматично отримує інформацію про надходження коштів і продовжує зберігання номерних знаків на термін, визначений автовласником.

Наголошуємо, що передача номерних знаків, які знаходяться на відповідальному зберіганні, до інших підрозділів сервісних центрів МВС не передбачена законодавством. А номерний знак, залишений на платне зберігання, можна закріпити за рідними власника – дітьми, іншим із подружжя або батьками за умови документального підтвердження таких родинних відносин. Наприклад, свідоцтва про шлюб чи свідоцтва про народження.