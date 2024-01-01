Хранение номерных знаков продлено на период сбоя реестров

В связи со сбоем в работе ряда государственных реестров приостановлено предоставление регистрационных услуг с транспортными средствами, связанных со сменой владельца. Такая ситуация сохраняется уже более недели, а информации о сроках восстановления работы системы нет.

Читайте также: В чем разница между государственной и временной регистрацией транспортных средств

Однако автовладельцам, которые забронировали или оставили на ответственное хранение номерной знак, чтобы закрепить его за другим авто, не стоит переживать. Срок действия бронирования и хранения автоматически продлевается.

А это значит, что в случае возобновления работы государственных реестров, граждане смогут закрепить вышеупомянутые номерные знаки при перерегистрации транспортного средства. Для получения этой услуги будет установлен дополнительный период нужно будет оплатить.