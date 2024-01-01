Зберігання номерних знаків продовжено на період збою реєстрів

У зв’язку зі збоєм в роботі низки державних реєстрів призупинено надання реєстраційних послуг із транспортними засобами, пов’язаних зі зміною власника. Така ситуація зберігається вже понад тиждень, а інформації стосовно строків відновлення роботи системи немає.

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Однак автовласникам, які забронювали чи залишили на відповідальне зберігання номерний знак, аби закріпити його за іншим авто, не варто перейматись. Термін дії бронювання та зберігання автоматично продовжується.

А це означає, що у разі відновлення роботи державних реєстрів, громадяни зможуть закріпити вищезазначені номерні знаки під час перереєстрації транспортного засобу. Для отримання цієї послуги буде встановлено додатковий період потрібно буде оплатити .