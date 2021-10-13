В Украине, как и в других странах мира, видоизменение и искажение дорожных знаков считается вандализмом и преследуется законом. Но это не остановило французского уличного художника от использования знаков в качестве полотен для своих работ. Причем свой артистический вандализм он применяет к знакам по всему миру.

Обычно для уличного искусства – стрит-арта полотном выступают стены, на которых появляются муралы (граффити, рисунки), или же само городское пространство, в котором появляются скульптуры и инсталляции. Художник Клет Абраам пошел другим путем.

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Клет Абраам учился в Академии изящных искусств во Франции, а живет и работает в итальянской Флоренции. В своей мастерской художник реставрирует старинную мебель и делает новую, а также создает необычные “картины”, используя автомобильные дорожные знаки.

Художник занимается этим уже несколько лет и успел получить известность благодаря своим художественным дорожным знакам. Он показывает свои работы в своем Instagram, где сейчас имеет более 90 тысяч подписчиков. Иногда обновленные знаки – это просто веселые и творческие картинки, но большинство из них имеют более глубокий смысл и часто связаны с актуальными общественными событиями.

Фото: художественный вандализм на дорожных знаках / Bored Panda