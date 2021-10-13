В Україні, як і в інших країнах світу, видозміна та спотворення дорожніх знаків вважається вандалізмом та переслідується законом. Та це не зупинило французького вуличного художника від використання знаків у якості полотен для своїх робіт. Причому свій артистичний вандалізм він застосовує до знаків по всьому світу.

Зазвичай, для вуличного мистецтва, стріт-арту, полотном виступають стіни, на яких з’являються мурали (графіті, малюнки), або ж сам міський простір, в якому з’являються скульптури та інсталяції. Художник Клет Абрагам пішов іншим шляхом.

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Клет Абрагам навчався в Академії образотворчих мистецтв у Франції, а живе та працює в італійській Флоренції. У своїй майстерні художник реставрує старовинні меблі та створює нові, а також створює незвичайні “картини”, використовуючи автомобільні дорожні знаки.

Художник займається цим вже кілька років і встиг здобути відомість, завдяки своїм мистецьким дорожнім знакам. Він показує свої роботи в своєму Instagram, де зараз має понад 90 тисяч підписників. Іноді оновлені знаки – це просто веселі та творчі картинки, але більшість із них мають глибший зміст і часто пов’язані з актуальними суспільними подіями.

Фото: мистецький вандалізм на дорожніх знаках / Bored Panda