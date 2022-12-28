В Сети опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировали феноменальное превращение Lamborghini Aventador SVJ в произведение искусства в стиле импрессионизма.

Владелец суперкара решил придать своему автомобилю уникальный вид. Для этого он пригласил итальянскую художницу Элизу Чану Чеккетти, вручную раскрасившую кузов машины на глазах у публики. По всей вероятности, не всем понравится новый стиль суперкара, однако девушка проделала огромную работу, чтобы создать арт-кар.

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У художницы не было ничего, кроме нескольких кистей разного размера и небольшой палитры. Чеккетти заранее изучила каждую деталь кузова суперкара, чтобы спланировать свою работу. Широкими мазками она раскрасила один борт «Авентадора» зеленой и синей краской, тогда как на другом преобладают желтые, оранжевые и красные оттенки.

Родной цвет кузова Aventador синий. После перформанса владелец суперкара принимал участие в рождественском мероприятии, где автомобиль снова был синего цвета. Таким образом, художница могла разрисовывать суперкар через тонкую прозрачную пленку, которую после спектакля легко удалили. В любом случае «Авентадор» хотя бы на время пополнил мировую коллекцию арт-каров.