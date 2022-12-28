У Мережі опублікували відеоролик, в якому продемонстрували феноменальне перетворення Lamborghini Aventador SVJ на витвір мистецтва у стилі імпресіонізму.

Власник суперкара вирішив надати своєму автомобілю унікального вигляду. Для цього він запросив італійську художницю Елізу Чану Чеккетті, яка вручну розфарбувала кузов машини на очах у публіки. Ймовірно, не всім сподобається новий стиль суперкара, проте дівчина проробила величезну роботу, щоб створити арт-кар.

Читайте також: Київська митниця наклала 170 тис грн штрафу на власника Lamborghini Aventador

У художниці не було нічого, крім кількох пензлів різного розміру та невеликої палітри. Чеккетті наперед вивчила кожну деталь кузова суперкара, щоб спланувати свою роботу. Широкими мазками вона розфарбувала один борт «Авентадору» зеленою та синьою фарбою, тоді як на іншому переважають жовтий, помаранчевий та червоний відтінки.

Рідний колір кузова цього Aventador – синій. Після перформансу власник суперкара брав участь у різдвяному заході, де автомобіль знову був синього кольору. Таким чином, художниця могла розмальовувати суперкар через тонку прозору плівку, яку після вистави легко видалили. У будь-якому разі «Авентадор» хоча б на якийсь час поповнив світову колекцію арт-карів.