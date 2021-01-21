Японский Zoom-Zoom соединился с испанским ретро-стилем в гармоничном открытом купе, что напоминает машины первой половины ХХ века.

Испанский кузовостроитель Hurtan ("Уртан") впервые заявил о себе в 2017 году, представив эксцентричные вариации на основе Chrysler PT Cruiser и Fiat Ducato. На этот раз основой проекта под названием Grand Albaycin стал родстер Mazda MX-5.

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Ретро-модель на основе Mazda MX-5 Miata RF нынешнего поколения названа в честь района Гранады. Hurtan говорит, что получил благословение от Mazda на новый проект, который будет выпущен серией из 30 автомобилей. Машины будут строить круглый год и предлагать в двух версиях: Heritage и Bespoke. Первая имеет классический вид, а вторая – более спортивный дизайн.

Фото: Hurtan Grand Albaycin / Hurtan

Главной идеей Grand Albaycin было сочетание ретро-вида с современным оборудованием. "Уртан" с гордостью говорит, что Grand Albaycin "работает на базе Mazda" и сохраняет оригинальные бензиновые двигатели объемом 1,5 или 2,0 литра мощностью 132 и 184 лошадиные силы, соответственно. Хотя мощность не изменилась по сравнению со стандартным MX-5, количество наконечников выхлопной системы возросло до четырех.

Полная демонстрация автомобиля запланирована на субботу, когда будет открыт прием заказов. Тогда же можно будет увидеть и интерьер ретро-родстера. Впрочем, можно предположить, что они будут иметь щедрую отделку деревом и кожей, как в предыдущих работах испанских мастеров, представленных в галерее ниже.

Фото: предыдущие проекты Hurtan / Hurtan